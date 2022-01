Sievissä on meneillään raskaan ajoneuvon nostotyö. Kokkola-Kajaani-tiellä eilen kaatuneen puutavararekan nostaminen alkoi perjantaiaamuna ennen kello 8:00:aa. Työ voi kestää 8-12 tuntia. Tieliikennekeskus kertoo, että ajokaista on suljettu liikenteeltä nostotyön vuoksi. Ajoittain joudutaan koko valtatie sulkemaan liikenteeltä. Onnettomuuspaikka on Sievin taajamasta neljä kilometriä Nivalaan päin, Rieskaniemi, ennen Reisjärvitien risteystä.

Rekka kaatui torstaina aamuyöstä ja katkaisi samalla puhelinkaapelin. Eilenkin onnettomuus vaikutti Kokkola-Kajaani-tien liikenteeseen, kun puhelinkaapeli tuli tielle.

Rekan nostoon on varattu jopa 12 tuntia. Clas-Olav Slotte

Pelastuslaitos katkaisi kaapelin ja otti sen pois tieltä, kun siihen saatiin lupa. Alunperin rekan nostaminen oli tarkoitus aloittaa jo eilen.

Rekan ajautuessa ojaan torstaina oli liukasta ja tuulista.