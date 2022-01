Aluevaaliehdokkaan mielipide: Kehitysvammaisia ei unohdeta

Aluevaalit 2022

Viime marraskuussa Ylen MOT-ohjelma paljasti palasia maailmasta, johon hyvin harvalla meistä on kosketuspintaa. Yksityisessä kehitysvammaisten asumispalveluyksikössä tapahtuneet törkeät epäkohdat eivät ole vain yksittäistapaus. Tuossa maailmassa ihminen on hyvin riippuvainen hoitajien hyvyydestä, ammattiaidosta ja niistä resursseista joita heille suodaan. Keski-Pohjanmaan aluevaltuuston on turvattava kehitysvammaisten oikeus hyvään arkeen. Ikävä kyllä kehitysvammaiset ovat joutuneet helppojen säästöjen kohteeksi. Ulkopuolisilla on hyvin vähän tietoa kehitysvammaisuudesta ja heidän oikeuksien puolustajat ovat vähissä.

Tämä ei ole Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuutta. Itse päätämme, kuinka arvokkaana pidämme erilaisuutta. Kehitysvammalain uudistuminen 2016 vahvisti erityishuollon piirissä olevan henkilön itsemääräämisoikeutta. Aluevaltuuston tekemillä päätöksillä voimme vahvistaa lain toteutumista. Sanoma lienee yksinkertaisimmillaan – älä unohda minua. Niin monessa asiassa kuin meillä on onnistuttu Soiten alueella, niin kehitysvammaisten arjen hyvyyteen meidän on panostettava ponnekkaammin.

Aluevaltuuston on turvattava kehitysvammaisten oikeus sote-keskuksista saataviin perusvalveluihin sekä heille kuuluviin erityispalveluihin. Tarvitsemme moniammatillista osaamista, joilla tuetaan asiakkaiden mahdollisuuksia asua ja elää omassa lähiyhteisössä. On tärkeää, että jo luotujen rakenteiden säilyminen turvataan siirtymävaiheessa. Pienikin muutos kehitysvammaisen tutussa arjessa voi aiheuttaa huomattavaa vahinkoa. Kehitysvammaisten osallistamista on lisättävä ja tunnustettava se, että he ovat oman elämänsä asiantuntijoita. Heille on taattava edustus aluevaltuuston työryhmissä ja palveluiden suunnittelussa, joissa käsitellään heidän asioitaan.

Korona-aika on tuonut palveluvajeen myös vammaispalveluihin. Harrastukseen taattu henkilökohtainen apu on palautettava aidosti henkilökohtaiseksi eikä niin, että yhdellä avustajalla on yhtä aikaa useita asiakkaita hyvin erilaisine haasteineen. Helpottaakseen niukkojen resurssien jakamista on hyvinvointialueelle nimettävä järjestökoordinaattori, joka vastaa yhteistyöstä kolmannen sektorin kanssa. Eikä saa unohtaa monituottajamallin läpivientiä. Hyvin toteutettuna se vahvistaa pienten ja keskisuurten palveluntarjoajien mahdollisuuksia tuottaa palveluitaan, ja ennen kaikkea vahvistaa kehitysvammaisten itsemääräämisoikeutta.

Toivon, että kehitysvammaisten tekemän työ- tai avotyötoiminnan korvaus nousisi inhimillisemmälle tasolle. Nyt korvaus on 0-12 euroa päivältä. Kun tällä katetaan ruokamaksu, niin työntekijä voi jäädä jopa miinukselle. Kehitysvammaisten ihmisten osallistuminen vähintään osa-aikaiseen palkkatyöhön on hieno mahdollisuus. Parhaat tulokset osallistumisesta työelämään on saatu maista, joissa on panostettu työhönvalmennukseen. Tämä on myös Suomessa tunnustettu malli, mutta työhönvalmentajia ei ole riittävästi. Näissä asioissa meidän on oltava edelläkävijöitä ja vastuunkantajia.

Pekka Kauppi, lehtori

Aluevaaliehdokas (Kok.)

