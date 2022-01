Aluevaaliehdokkaan mielipide: Ensimmäiset aluevaalit ovat tärkeät

Ensimmäiset maakuntavaalit ovat tärkeät, joilla rakennetaan tulevaisuutta taas pitkälle eteenpäin. On harmillista, kun tulee niin paljon palautetta ettei oikein tiedetä mistä on kysymys. Mistä oikein äänestetään?

Se kyllä tiedetään, että maakuntavaltuustosta. On ollut sellaistakin epäluuloa, että saa vain äänestää oman kaupungin tai kunnan ehdokasta, vaikka koko maakunnan ehdokkaat ovat kaikkien äänestävissä. Herää kysymys onko sitten riittävästi tietoa mistä kaikesta maakuntavaalissa on kysymys.

Onko jäänyt liikaa jokaisen hyvinvointialuelaisen oman kiinnostuksen varaan? Se ei ainakaan ole jäänyt epäselväksi, että kaikki tahtovat säilyttää lähipalvelut. Helppo lausua, mutta mitä se pitää sisällään. Mitä olen ymmärtänyt, niin pienistä terveysasemista, kotihoidosta ynnämuista aina paljon kiitosta saaneeseen keskussairaalaan asti. Koen senkin omalta osaltaan meidän lähipalveluksi.

Tulevassa uudessa maakuntavaltuustossa, ketä sinne sitten valitaankin joutuvat he ensi töikseen yhtenä tärkeänä pohtimaan hyvinvointialueen palveluverkkoa ja miten palvelut järjestellään.

Ennen nykyistä Soitea olivat kunnat tai kuntayhtymät, jotka järjestelivät terveys, kotihoido, vanhus ja sairaankuljetuksen eli ihan samoja joita nykyisinki. Sitten tuli sote-palveluiden tarpeethan ovat hieman muuttuneet ja lisääntyneet, vaan niitä alettiin järjestelemään hieman eri tavalla isommissa ympyröissä. Aina on tullut jotain uutta.

Nyt puhutaan paljon niistä digipalveluista, jonka varaan paljon rakennetaan mielestäni aivan liikaa. On paljon, jotka eivät ole sen piirissä. Jos katsotaan tämänhetkistä tilannetta hyvinvointialuetta, niin tänä päivänä ollaan selvästi muita edellä, vaikka valmishan tämä Soitekaan ei vieläkään ole.

Kun lukee varsinkin tuolta sosiaalisen median puolelta, niin saa paljon sellaisen kuvan tämän ja tämän pistän kuntoon niin hyvä on. Aina on ollut puute rahasta eikä se varmasti tule muuttumaan uudessa hyvinvointialueessakaan. Yksi uuden valtuuston tärkeimmistä asioista on henkilökunnan saatavuus ja mikä tärkeintä heidän pysyvyys.

Kyllä hyvinvointialue tulee kuitenkin jonkin verran muuttumaan jo pelastustoimen tullessa. Täytyy vain toivoa että niin viranhaltijat kuin koko henkilökunta jaksaa ja tulevat päätäjät osaavat arvostaa heidän työtään. Sain olla Soiten hallituksessa, ja tiedän, että tulevat valitut joutuvat tekemään arvovalintoja paneutuen tehtäviinsä. He ovat hyvinvointialueen rakentajia.

Tärkeintä olisi, että kaikki äänioikeutetut kävisivät äänestämässä se on hyvä kannanotto tulevaisuudelle.

Mauri Lahti

Kokkolan kaupungin valtuuston ja hallituksen jäsen

aluevaaliehdokas (sdp.)