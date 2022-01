Aluevaaliehdokkaan mielipide: Aluevaltuusto on ylin päättävä elin

Kullekin hyvinvointialueelle valitaan aluevaltuusto nykyisen kunnanvaltuuston tapaan. Aluevaltuuston käsissä on jatkossa se miten sote-palvelut ja pelastustoimi hoidetaan. Aluevaltuusto päättää muun muassa missä on sinulle lähin terveyskeskus, kuinka nopeasti pääset hoitoon, miten mummosi tai ikääntyneet vanhempasi hoidetaan. Missä on lähin palokunta, saako lapsesi koulukuraattorin palveluja tarvittaessa. Miten kaikkia näitä palveluja tuottava henkilöstö voi työssään ja miten ja minne hyvinvointialueen rahat käytetään.

Aluevaaleissa valittu valtuusto päättää annammeko veroeuromme yksityiselle hoivajätille vai huolehtiiko hyvinvointialue itse palveluista. Lain mukaan hyvinvointialueen pitää itse tuottaa sote-palveluita. Hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että kaikille mielenterveysongelmista kärsiville tarjotaan hoitoa eikä ketään jätetä yksin. Hoitoon on päästävä mahdollisimman nopeasti.

Yhä useampi lapsi ja nuori kärsii mielenterveysongelmista. Mitä nopeammin ongelmiin voidaan puuttua sitä paremmin niitä pystytään hoitamaan. Kotihoidon on oltava turvallista ammattitaitoista ja riittävää. Laadukkaan palveluasumisen on oltava kaikkien sitä haluavien ulottuvilla, hyvä palvelu tarkoittaa sitä, että työntekijöitä on tarpeeksi.

Vanhukset ovat erilaisia ja siksi myös palveluissa pitää olla vaihtoehtoja. Digitaalisia keinoja voidaan käyttää silloin, kun se on asiakkaalle sopiva ratkaisu. Turvallista ja ammattitaitoista kotihoitoa pitää olla saatavilla, kun omassa kodissa on mahdollista asua. Ikäystävällinen hyvinvointialue on voimavara. Mummot ja vaarit antavat kokemuksensa kautta vapaaehtoisesti apua monissa tehtävissä. Hyvinvointialueen palvelut kuuluvat kaikille. Meillä on Sydän vasemmalla.

Juhani Kolppanen

Aluevaltuustoehdokas (vas.)

Kokkola