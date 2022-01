Aluevaaliehdokkaan mielipide: Hyvinvointi vai maailmanparannus?

Aluevaalit 2022

Suomessa valtiovallan toimesta on jo pitkään noudatettu poliittista linjaa missä Suomen ja suomalaisten päätehtävä on pelastaa koko maailma. Tätä pelastamista on toteutettu kaiken lisäksi suurella määrällä velkarahaa joka jää jälkipolvien murheeksi. Mitä tällä Suomalaisten voimin tehdyllä ilmaston ja kehittyvien maiden pelastamisella on oikeasti saavutettu ja miten se on rapauttanut suomalaista yhteiskuntaa sitten? Se on velkaannuttanut suomea massiivisesti, työn verotus on hilattu maailman terävimpään kärkeen, liikkuminen harvaan asutussa maassa on käteen jäävien tuloihin nähden äärimmäisen kallista, takkojen ja puusaunojen käytöstä on tehty lähes rikollista puuhaa, lukemattomia työpaikkoja menetetty metsä- ja turve- sekä turkisalalta. Näiden lisäksi energian tuotannolle on aiheutettu valtava kriisi ja tällä hetkellä tarvitsemme kokonaiskulutuksesta 20% tolkuttoman kallista tuonti sähköä, että suomessa pysyy valot päällä ja talot lämpiminä. Edellä mainittu lista on tyrmistyttävää luettavaa, mutta se on hinta mikä me olemme maksaneet siitä mitä vanhat puolueet ovat viimeiset 20 vuotta vakuutelleet meille, kun autamme muita autamme myös itseämme. Jokainen joka seuraa maailman tapahtumia on todennäköisesti huomannut ettei maailma ole muuttunut turvallisemmaksi eikä vähäpäästöisempi vaikka olemme maksaneet itsemme köyhiksi ja kipeiksi.

Miten tämä liittyy aluevaaleihin? Aluevaaleissa ratkaistaan, pystyykö vanhat puolueet jatkamaan suomalaisten elämän kurjistamista. Jos nykymeno jatkuu, niin pöyristyttävät energian hinnat vievät terveydenhuollolta rahat ja sen myötä perheeltäsi hoidon. Lisäksi kaavaillaan uutta toverikapitalismiin pohjautuvaa maakunnallista puoluetukijärjestelmää Keski-Pohjanmaalle. Tuleva aluehallinto on nyt paljon vartijana. Vanhat ajatukset sekä toimintamallit, joissa on menty puolueen etu edellä jonka jälkeen on pidetty huoli kavereista, sen jälkeen ehkä maakuntalaisista. Tämä ei ole se malli jolla meidän palvelut voidaan tulevaisuudessa turvataan maakunnan vetovoimaa ja viihtyvyyttä parantaa. Meidän täytyy tehdä asioita aidosti kaikkien maakunnan asukkaiden eteen.

Tomi Kivelä

Soiten hallituksen I.vpj

Kokkolan kaupunginvaltuutettu, PS (sit.)