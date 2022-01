Jokilaaksojen ja Oulu-Koillismaan pelastusjohtajien mielipide: Pelastustoimi on osa hyvinvointialuetta

Aluevaaleissa, etenkin vaalikoneissa ja -keskusteluissa, korostuu sote-uudistus. Pelastustoimesta kysytään ja puhutaan vähän, monesti epäoleellisia asioita varsinaisten palvelujen kannalta. Pelastustoimen osuus hyvinvointialueen kokonaismenoista tulee olemaan vain muutaman prosentin.

Toimialamme vaikuttavuus alueen turvallisuuteen on kuitenkin budjettiaan suurempi. Pelastuslaitoksen asiakkaita ovat kaikki alueen asukkaat, yritykset ja laitokset, kunnat sekä alueella liikkuvat ja oleskelevat ihmiset. Asiakkuus korostuu silloin, kun pelastuslaitoksen apua tarvitaan kiireellisesti onnettomuustilanteissa.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos tulee hoitamaan alueellaan vuosittain noin 6 000 lakisääteistä palotarkastusta alueen yrityksissä, laitoksissa ja kodeissa. Lisäksi se antaa turvallisuuskoulutusta alueella kaikkiaan noin 50 000 asukkaalle lapsista ikäihmisiin. Pelastuslaitos myös antaa rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyvää ohjausta sekä neuvontaa yli 1 500 lausunnolla. Kuntayhteistyö tulee tämän kautta jatkumaan katkeamattomana.

Pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyn palvelut tavoittavat vuosittain yli 55 000 asiakasta. Pelastuslaitos hoitaa vuosittain noin 8 000–9 000 pelastustehtävää, näistä noin 2 000–2 500 tulee olemaan ensihoitoa tukevia ensivastetehtäviä. Asiakaskontakteja pelastuslaitoksen työntekijöille kertyy vuodessa kaikkiaan reilu 80 000. Pelastuslaitos myös tukee alueen kuntien valmiussuunnittelua ja varautumisen valmisteluja, mikäli aluevaltuusto ja kunnat niin päättävät.

Hyvinvointialueelle siirtyy noin 400 päätoimista pelastuslaitosten työntekijää ja noin 800 sopimushenkilöstöön lukeutuvaa sopimuspalokuntien hälytysosastolaista. Alueen sopimuspalokunnissa tehdään lisäksi tärkeää palokuntanuorisotyötä ja tukiosastotoimintaa. Paloasemia tulee olemaan 46, joista 41:llä toimii myös sopimuspalokunta. Vuoden 2024 alusta on pelastuslaitoksellemme tulossa uusi velvoite perustaa koko Pohjois-Suomea palveleva, ympärivuorokautisesti miehitetty pelastustoimen tilanne- ja johtokeskus.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Alueellemme on tyypillistä harvaanasutut alueet ja pienet taajamat, joissa riskianalytiikan ja toimintavalmiusvaatimusten vuoksi on pidettävä yllä paloasemia. Alueellamme on maakunnan kannalta ja myös kansallisesti tärkeää suurteollisuutta. Pitkä rannikkoalue, aluetta halkovat suuret joet, kansallisesti tärkeät pohjois-etelä-suuntaiset valtatiet sekä päärata tuovat omat piirteensä pelastustoimen suorituskykyvaatimuksiin.

Barents-alueen valtioiden välisessä kansainvälisessä pelastustoimen yhteistyössä olemme myös mukana ja koko Pohjois-Suomen pelastuslaitosten yhteisen Arctic Rescue Team -joukkueemme osalta olemme osana EU:n pelastuspalvelumekanismia.

Käytännössä sotessa tehdään nyt sitä, mikä pelastuslaitoksissa tehtiin jo vuosina 2002–2004, kun entinen kuntakohtainen pelastustoimi alueellistettiin. Viimeisen 18 vuoden ajan pelastuslaitosten toimintaa ja toimintoja on viritetty koko ajan tehokkaampaan ja tuottavampaan suuntaan. Kunta- tai muilla aluerajoilla ei ole vuosikymmeniin ollut merkitystä pelastustoimen palvelujen järjestämisessä.

Vaaleissa valittavien valtuutettujen on hyvä tiedostaa, että tuleva uudistus on pelastustoimen kannalta ensisijaisesti hallinnollinen uudistus, ei niinkään toiminnallinen tai sisällöllinen. Pelastustoimi on myös kansallisesti oman lainsäädännön ja Sisäministeriön ohjeiden ja ohjauksen kohteena oleva toimiala, jolle on tärkeää kansallisesti yhtenäiset käytännöt arjen palvelutuotannossa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastuslaitos poikkeaa muun Suomen vastaavista siinä, että vain täällä kahdesta pelastuslaitoksesta, Jokilaaksojen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksista muodostetaan yksi uusi pelastuslaitos. Muualla vastaavaa uuden pelastuslaitoksen muodostamista ei ole tulossa.

Alueemme pelastustoimen keskeisimpiä haasteita ovat ammattitaitoisen päätoimisen henkilöstön saatavuus, mihin vaikuttaa oleellisimmin Pohjois-Pohjanmaan houkuttelevuus ja tulevan pelastuslaitoksen työnantajakuva. Alueellemme erittäin tärkeän sopimushenkilöstön osalta keskeistä on alueen elinvoimaisuus, ikärakenteen kehitys ja työpaikkaomavaraisuus etenkin pienillä paikkakunnilla.

Unohtaa ei voi alueemme työnantajien myötämielistä suhtautumista siihen, että työntekijä on päätyönsä ohessa sopimuspalokuntalainen. Kaikki tämä vaatii positiivista työnantajakuvaa hyvinvointialueelta ja pelastuslaitokselta sekä riittävää rahoitusta. Palvelujemme kannalta keskeisiä tekijöitä ovat siis suorituskykyinen ja motivoitunut henkilöstö, toimiva kalusto ja työvälineet, riskianalytiikan edellyttämä paloasemaverkko ja riittävä rahoitus näihin kaikkiin.

Jarmo HaapanenPelastusjohtaja

Jokilaaksojen pelastuslaitos

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen, pelastustoimi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Petteri Helisten

Pelastusjohtaja

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Pelastustoimen vastuuvalmistelija

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue