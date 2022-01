Aluevaaliehdokkaan mielipide: Integraation hyötyjä ei ole vielä saavutettu

Aluevaalit 2022

Yksi hyvinvointialueuudistuksen keskeinen teema on palveluiden integraatio. Integraatiolla tarkoitetaan yksikertaisimmillaan sitä, että palvelupolut eivät katkea perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhuollon välillä, tämä on ”vertikaalista intergraatiota”. Tavoitteena on, että potilaan hoitopolku ei katkea vaan eri palvelut toimivat saumattomasti yhteen. Integraatio parantaa potilaan hoidon saantia, mutta on myös tehokasta resurssien käyttöä.

Soiten alueella integroituun malliin on siirrytty jo 2016 kun kaikki sote-palvelut vietiin yhteiseen kuntayhtymään. Ensimmäisinä vuosina tämä toi myös suuria säästöjä sote-sektorilla. Onko integraatio kuitenkaan toteutunut saumattomasti? Onko siitä saatu kaikki hyöty irti?

Minulla on takana kipeä kokemus isäni sairastamisesta ennen hänen kuolemaansa vuosi sitten. Taistelu Lewyn kappale -tautia vastaan kesti neljä vuotta. Tuossa ajassa terveydenhuollon resursseja käytettiin paljon. Tästä huolimatta saimme oikean diagnoosin vasta kaksi kuukautta ennen isäni kuolemaa. Tätä ennen olimme asioineet työterveyshuollossa, mielenterveyspalveluissa, neurologisella puolella ja vanhuspalveluissa sekä kotihoidon eri tahojen kanssa. Isäni läpikävi raskaita hoitoja väärällä diagnoosilla. Meitä omaisia painaa edelleenkin syyllisyys tästä.

Vaikeasti diagnosoitavat tai monen eri alan palveluita tarvitsevat potilaat haastavat integraation. Vertikaalinen integraatio tarkoittaa selkeitä hoitoketjuja alhaalta ylös. Mutta kun integraatiota tarvittaisiin osastojen välillä, erikoissairaanhoidon siilojen välillä, sosiaalityön ja terveydenhuollon tai kodin ja sairaalan välillä, ei kokonaisuus toimi.

Parhaimmillaan meitä istui pienessä huoneessa potilaan lisäksi kaksi omaista, erikoislääkäri ja erikoistuva lääkäri, osaston hoitaja ja toinen, poliklinikan psykiatrinen sairaanhoitaja, fysioterapeutti, hoitajaopiskelija ja kotihoidon yhteyshenkilö. Silti paikalta puuttui usein juuri se sosiaalityöntekijä tai palveluvastaava, joka olisi tiennyt kotiin tulevan hoidon tilanteesta tai potilaan ja puolison oikeuksista erilaisiin tukiin. Luukulta toiselle ohjaamista oli paljon ja jokaisen uuden ”luukun” kohdalla piti potilashistoria käydä alusta loppuun saakka uudestaan. Samoin jokaisen uuden lääkärin ja hoidon kohdalla. Kun eteen tuli uusi asia, ei koskaan ollut selkeää kehen voimme olla yhteydessä, mistä vastausta lähdetään etsimään.

Tiedän, että monen potilaan omainen miettii, saisiko sairastunut läheinen mitään hoitoa ilman omaisten aktiivista roolia. Meillä päällimmäinen tunne neljän vuoden ajan oli hätä isän selittämättömästä, huononevasta voinnista, mutta joskus tuli mieleen, voiko tämä todella olla terveydenhuollon resurssien parasta käyttöä.

Integraation kehittämisessä on vielä paljon tekemistä. On suuri asia, että toimivalla integraatiolla saadaan hillittyä sotekustannusten kasvua ja tuotua tehokkuutta prosesseihin. Saadaan lisättyä työn mielekkyyttä terveydenhoidon ja sosiaalityön ammattilaisille. Ennen kaikkea toimiva integraatio helpottaa potilaan ja hänen omaistensa asiointia ja hoitoon pääsyä. Hoidon ja palveluiden keskitetty koordinointi, jossa olisi tieto eri sektorien palveluista, olisi askel oikeaan suuntaan.

Tiina Isotalus

aluevaaliehdokas (sd.)