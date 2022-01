Anni Saaren kolumni: Lasten lukutaidon heikkenemisestä voisi opettajien sijasta vaihteeksi syyllistää somessa roikkuvia vanhempia

Suomalaisten lasten ja nuorten lukutaito on 2000-luvulla jatkuvasti heikentynyt.

Yleensä, kun asiasta puhutaan tai kirjoitetaan, syy vieritetään ensimmäisenä kouluille. Laiskat opettajat eivät viitsi luettaa lapsilla ja nuorilla kirjoja, koska se on niin raskasta.

En usko, että asia on niin. Varmasti opettajien oma kiinnostus lukemisen edistämiseen vaihtelee ja keinoja voisi käyttää monipuolisemminkin. Mutta jos lapsi on kasvanut kodissa, jossa lukemista on edistämisen sijaan hankaloitettu, opettaja ei muutamassa viikkotunnissa voi saada ihmeitä aikaan.

Lukutaidon harjoittamisen voi aloittaa kotona heti, kun vauva pystyy istumaan sylissä. Lukeminen tarkoittaa silloin, että kirjasta osoitellaan asioita ja nimetään niitä. Lukutuokio kestää 30 sekunnista muutamaan minuuttiin. Tästä edetään kirjoihin, joissa on kuvien lisäksi tekstiä. Silloin lapsi osaa jo itsekin puhua, joten häneltä voi kysellä, mitä hän sivulla näkee.

Ja niin edespäin. Tärkeintä on, että lapsi oppii lukemisen olevan olennainen ja mukava osa elämää.

Älylaitteita ei saisi syyllistää maassa, jossa keksitty Nokia ja Angry Birds. Mutta minun mielestäni yhdellekään lapselle ei saisi antaa käteen digitaalista pelilaitetta, ennen kuin hän osaa kynäotteen. Senkin jälkeen ruutuajan on syytä pysyä minimissä, jotta se ei vie tilaa tärkeämmiltä asioilta.

Saman pitäisi koskea aikuisia. Sillä monissa kodeissa aikuisetkaan eivät lue. Kotona ei ole kirjoja, vaan televisio ja kännykkä. Vapaa-aika kuluu suoratoistopalvelujen ja somen parissa. Ei siinä ehdi lapselle lukemaan.

Kuka tämän hulluuden katkaisisi? Missä on kansanliike, joka puolustaa oikeutta lukutaitoon?

Lukutaidossa ei ole kyse siitä, ymmärtääkö romaanin kerronnan tasoja. Siinä on kyse siitä, ymmärtääkö laitteen käyttöohjeita, verotoimiston papereita, työnhakuilmoitusta tai pikavippifirman mainoksen pientä pränttiä. Siitä, osaako tulkita sähköpostiviestin huijaukseksi ja siitä, osaako kysyä, kuka rokotevastaisen viestin kirjoittaja on.

Jos näitä ei hallitse, luovuttaa elämänsä ohjakset muille.