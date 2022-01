Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä uudet ohjeet koronaa sairastaville: Lieväoireisen taudin voi sairastaa tavallisen flunssan tapaan – Jäljityskäytännötkin muuttuvat

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin uuden ohjeen mukaan terveydenhuollon tekemään koronatestiin hakeudutaan vain poikkeustapauksissa. Oman kunnan käytännöt kannattaa tarkistaa kunnan terveydenhuollosta. Sairaanhoitopiiri kertoi asiasta tiedotteessaan perjantaina.

Lieväoireisen koronaviruksen aiheuttaman taudin voi sairaanhoitopiirin uuden ohjeen mukaan sairastaa kotona tavallisen flunssan tapaan. Flunssaoireissa kannattaa tehdä kaupasta tai apteekista ostettava koronan kotitesti.

Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden, raskaana olevien tai riskiryhmään kuuluvien pitää hakeutua viralliseen koronatestiin myös jatkossa. Vakavissa oireissa edelleen hakeuduttava terveydenhuoltoon hoidon tarpeen arviointia varten.

Jos kotitestistä saa positiivisen testituloksen, on jäätävä kotiin sairastamaan, kunnes on kuumeeton ja oireet ovat vähentyneet, kuitenkin vähintään viiden vuorokauden ajaksi. Positiivista kotitestitulosta ei tarvitse enää varmentaa terveydenhuollossa tehtävällä testillä, ellei henkilö tarvitse koronapassia tai virallista eristys- tai karanteenitodistusta. Mikäli sairastuminen pitkittyy, on syytä hakeutua terveydenhuoltoon lääkärin arviota varten.

Myös alueen jäljityskäytännöt muuttuvat. Jatkossa virallisesta koronatestistä positiivisen testituloksen saaneelle ei enää soiteta tartunnan jäljityksestä, vaan tartunnasta ilmoitetaan tekstiviestillä. Tekstiviestin saaneen on jäätävä kotiin, kunnes on kuumeeton ja oireet ovat vähentyneet, kuitenkin vähintään viiden vuorokauden ajaksi.

Positiivisen tuloksen saaneen kanssa samassa taloudessa asuvien henkilöiden, joilla ei ole kahden rokotuksen tai sairastetun taudin antamaa suojaa, täytyy jäädä altistuskaranteeniin viideksi vuorokaudeksi positiivisen henkilön oireiden alkamisesta laskien.

Mikäli positiivinen tai altistunut henkilö tarvitsee virallista eristys- tai karanteenitodistusta, täytyy hänen olla arkipäivänä yhteydessä oman asuinkunnan jäljitykseen. Yhteystiedot voi tarkistaa oman kunnan nettisivuilta.