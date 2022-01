Soiten alueella on päivitetty niin koronaviruksen kotihoito-ohjeet sekä sairastuneiden ja altistuneiden eristys- ja karanteeniohjeet. Uudet eristys- ja karanteeniohjeet astuvat voimaan 15.1.2022 alkaen.

Soiten päivitetyn ohjeistuksen mukaan koronavirustartunnan saaneelle henkilölle lähetetään tekstiviesti, jossa on eristysohjeet, kotihoito-ohjeet ja ohje BuddyCare-sovelluksen käyttöön. BuddyCare-sovelluksen välityksellä sairastunut saa yhteyden tartuntatautihoitajaan ja todistuksen tartuntatautipäivärahasta.

– Pyydämme ottamaan sovelluksen käyttöön välittömästi tekstiviestin saavuttua. Jos BuddyCare-sovelluksen käyttöönotto ei onnistu, silloin pitää soittaa tartuntatautihoitajalle. Potilaan tulee olla jatkuvasti tavoitettavissa ja noudattaa infektioiden torjuntayksikön antamia ohjeita, sanotaan Soitelta.

Sairastuneen eristysaika on 10 vuorokautta oireiden alkupäivästä lähtien, jos yli 12-vuotiaan rokotesuoja on puutteellinen, eli rokotteita on otettu pelkästään yksi tai ollaan kokonaan ilman rokotuksia.

Täyden rokotussuojan saaneiden ja alle 12-vuotiaan sairastuneen eristysaika on viisi vuorokautta oireiden alkupäivästä lähtien.

Kontrollinäytteitä ei tarvitse ottaa.

Eristyksen voi lopettaa omatoimisesti, kun kuume on poissa ja muut oireet ovat selkeästi lievittyneet.

Mikäli voimakkaat oireet jatkuvat, on sairastuneen otettava yhteys tartuntatautihoitajaan eristyksen jatkamisen arvioimiseksi.

Kuiva yskä ja haju- tai makuaistin muutos ei edellytä eristyksen jatkamista.

Oireiden alkamispäivä tulee ilmoittaa BuddyCare-sovelluksen kautta, mikäli sairastunut tarvitsee todistuksen tartuntatautipäivärahasta työnantajaa varten. Ilmoituksen jälkeen eristyspäätös tulee automaattisesti postitse kotiin muutaman viikon kuluessa.

Kotieristyksen aikana tulee välttää kaikkia kodin ulkopuolisia kontakteja.

Koronatartunnan jälkeen voi palata normaaliin arkeen, kun ei ole enää oireita ja eristysaika on päättynyt.

Oireettomuus tarkoittaa, että kuume on poissa ja muut oireet ovat selvästi vähenemässä.

Positiiviseen kotitestitulokseen on oirekuvasta riippumatta suhtauduttava samoin kuin virallisella testillä saatuun positiiviseen tulokseen. Positiivinen kotitestitulos voidaan varmistaa terveydenhuollossa, jos oireet ovat vakavat, sairastunut kuuluu riskiryhmään, on raskaana, työskentelee sote-alalla, tarvitsee tartuntatautipäivärahatodistuksen itseä tai perheenjäsentä varten, tai tuloksen koronapassia varten.

Soitelta suositellaan että sairastunut henkilö itse ilmoittaa altistuksesta lähikontakteilleen.

Koronaan sairastunut henkilö voi tartuttaa viruksen lähikontakteihinsa 48 tuntia ennen oireiden alkamista. Lähikontaktilla tarkoitetaan yli 30 minuutin tapaamista sisätiloissa alle kahden metrin etäisyydellä.

Altistuminen koronavirukselle koulussa tai päiväkodissa ei edellytä tartuntatautilain mukaista karanteenia. Eli mikäli koululuokassa tai päiväkotiryhmässä todetaan koronavirustartuntoja, voivat ryhmien oireettomat jäsenet jatkaa toimintaa normaalisti altistumisesta huolimatta.

– Jos olet perusterve ja sinulla on lieviä hengitystieoireita ja yleisvointisi on hyvä, ei yleensä ole tarvetta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon eikä hakeutua terveydenhuollon koronavirustestiin. Suosittelemme, että vältät vapaaehtoisesti kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin vähintään viiden vuorokauden ajan, sanotaan Soiten ohjeistuksessa.