Pääkirjoitus: Kaikki puhuvat vanhusten puolesta, mutta miksi asiat aina kaatuvat rahaan tai johonkin muuhun

Kun puhutaan vaikkapa palveluverkosta, ollaan tulevien aluevaltuutettujen tehtävän ytimessä hyvinvointialueilla. Mitä tarkoittaa, kun halutaan lähipalveluita? Voiko se merkitä jossakin tapauksessa digilääkäriä vai tarkoittaako se aina sitä, että potilas ja lääkäri kohtavaat samalla paikkakunnalla olevissa toimitiloissa.

Mitä tarkoittaa näkemys siitä, että ikääntyvien ihmisten asioista tulee huolehtia? Maan pienimmällä hyvinvointialueella Keski-Pohjanmaalla on aikamoisia taisteluita edessään, kun päätetään palveluverkoista, vaikka Keskipohjanmaan ja paikallislehtien vaalipaneelissa torstai-iltana kuulosti siltä, että palveluverkosta tullaan pitämään huolta.

Kun yksinkertaistaa isoa ja monisäikeistä asiaa, voi tiivistää sen, miksi äänestäminen on tärkeää. Eri ehdokkaat ja jopa eri puolueet korostavat erilaisia asioita. Mikä on tärkeää esimerkiksi vanhustenhuollossa, siis vanhojen ihmisten elämässä?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vanhusten elämä nousi keskiöön niin Hilla Groupin paikallisessa vaalipaneelissa Kokkolassa kuin Ylen valtakunnallisessa tentissä torstai-iltana. Kaikki ovat lähes liikuttavan yksimielisiä siitä, että iäkkäiden kansalaisten elämän tulee olla hyvää ja turvallista. Miksei näin läheskään aina ei ole?

Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla alle 18-vuotiaiden osuus on Suomen kärkeä. Silti vanhusväestön määrä kasvaa ja siitä voi olla huolissaan vaikkapa kahdesta näkökulmasta. Miten rahat riittävät iäkkäiden hoivaan, mutta ennen kaikkea miten yhteiskunta pystyy takaamaan kaikkein vanhimpien hyvän elämän silloin, kun siihen ei voi itse vaikuttaa.

Tulevaisuudessa erilaiset digitaaliset palvelut ovat yksi erinomainen mahdollisuus. Kun se ikäluokka, joka on tottunut hoitamaan asioitaan ja elämäänsä sähköisesti, ikääntyy, on luontevaa jatkaa digipalveluiden parissa. Nyt kaikkein vanhimmat eivät ole siinä tilanteessa.

Keskipohjanmaan vaalipaneelissa kysyttiin, mikä on kotihoidon ja heitteillejätön ero. Kysymys hätkähdytti yhdeksää aluevaaliehdokasta ja ihan syystäkin. Suomalaisen yhteiskunnan mantra on hokea, että koti on ihmisen paras paikka. Ei koti ole vanhuksen paras paikka, jos on yksin, huolissaan, pääsemättä ulos ja pystymättä viettämään arvokasta ja mielekästä elämää.

Keskipohjanmaa tulee seuraamaan aluevaltuutettujen toimia. Miten esimerkiksi iäkkäiden kotihoito järjestetään, lisäänkö senioriasumista, tehdäänkö kaikki voitava. On kummallista, että vanhustenhoito tökkii, vaikka tuskin kukaan on sitä mieltä, että niin saa olla. Kaikilla ei ole läheisiä, jotka pitävät huolta.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.