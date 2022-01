Keskipohjanmaan pääkirjoitus: ”Superviikko”ei hälventänyt jännitteitä turvallisuuspoliittisia jännitteitä Euroopassa

Euroopan turvallisuuspolitiikan ”superviikkoa” – Venäjän, Yhdysvaltain, Naton ja Etyjin keskinäisiä kokouksia – odotettiin etukäteen suurella mielenkiinnolla. Odotuksia siihen latasi myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö uudenvuodenpuheessaan.

Viikon saldo oli se mitä saattoi etukäteen realistisesti arvioida. Vuoropuhelulla ja neuvotteluilla on itseisarvollinen merkitys. Niin kauan kuin istutaan saman pöydän ääressä, ei ainakaan sodita. Saavutettiinko useamman päivän aikana eri kokoonpanoissa käydyissä neuvotteluissa läpimurtoa, joka olisi lieventänyt esimerkiksi Venäjän ja Ukrainan välisiä jännitteitä tai ylipäätään kireää tunnelmaa vanhalla mantereella? Ei, eikä sitä kukaan odottanutkaan.

Päinvastoin näyttää siltä, että jännitys on leviämässä Venäjän ja Ukrainan rajalta Itämerelle, jossa toki sotilaallinen liikehdintä on lisääntynyt muutenkin viime vuosien aikana. Kuvaavaa päiväkohtaiselle tilanteelle, että Ruotsi on vahvistamassa sotilasvoimaansa Gotlannin saarella. Syynä ovat venäläiset maihinnousualukset, joiden määrä on lisääntynyt yhdestä kuuteen.

Ei Venäjä varmastikaan suunnittele maihinnousua Ruotsiin. Kyse on Kremlin omaksumasta tavasta hämmentää kaikin mahdollisin tavoin naapureitaan ja koko kansainvälistä yhteisöä. Tämä tapahtuu sekä sanoin että teoin. Yhdysvaltain ja Venäjän varaulkoministerien Wendy Shermanin ja Sergei Rjabkovin maanantaisessa tapaamisessa Rjabkov vakuutti, että Venäjä ei ole hyökkäämässä Ukrainaan. Miksi se sitten on keskittänyt 100 000 miehen suuruisen armeijan Ukrainan vastaiselle rajalle? Todennäköisesti ennen kaikkea herättäkseen hämmennystä ja ehkä pelkoakin. Siinä Venäjä on onnistunut täydellisesti.

Selväksi on tullut, että Venäjä kantaa suurta huolta Naton itälaajentumisesta. Kartan perusteella tähän huoleen kuuluisi ennen kaikkea Suomen liittoutuminen. Samalla se tietysti tarkoittaisi myös Ruotsin politiikan muuttumista ja jäsenhakemusta Natoon. Ruotsin ja Suomen turvallisuuspoliittisen linjan muuttumista oleellisesti enemmän Moskovaa huolestuttaa kuitenkin Ukrainan ja Georgian mahdollinen Nato-jäsenyys.

Ylen toimittajan kysymykseen Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov vastasi perjantaina poikkeuksellisen yksitulkintaisesti, että Venäjä kunnioittaa Suomen ja Ruotsin suvereniteettia. Perään tosin tuli kaneetti, jossa Lavrov korosti Suomen ja Ruotsin ”puolueettomuuden” vakauttavaa merkitystä. Sana ”puolueettomuus” oli Lavrovilta luonnollisesti harkittu kylmän sodan henkeä edustava sanavalinta.

Suomi ja Ruotsi eivät todellakaan ole puolueettomia, vaan EU-jäseninä – Suomi vieläpä mukana rahaliitossa – osa institutionaalista länttä. Kumpikin tekee läheistä yhteistyötä Naton kanssa. Kumpikin myös ilman muuta hyväksyttäisiin Naton jäseniksi, jos hakemus päätettäisiin jättää. Puolueettomuus on eri asia kuin liittoutumattomuus. Niin Lavrov kuin Venäjän presidentti Vladimir Putin totta kai tämän vallan hyvin tietävät ja ymmärtävät.

Suomen asemaan päättyvä viikkoa ei tuonut mitään uutta. Suomella on ja pysyy ns. Nato-optio eli liittoutumisen mahdollisuus on kirjoissa ja kansissa. Ruotsi ei tässä suhteessa aio seurata Suomen tietä, mutta Nato-hakemuksen voi aivan hyvin jättää ilman optiotakin. Venäjä ei Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä pitäisi, mutta sopeutuisi kyllä muodollisten vastalauseiden myötä tilanteen muuttumiseen. Ukraina ja Georgia ovat tässä suhteessa aivan toisen kaliiberin kysymys.

