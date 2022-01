Aluevaaliehdokkaan mielipide: Totuuden puhuminen ei ole miinaan astumista

Aluevaalit 2022

Torstain Keskipohjanmaa -lehden vaalipaneelissa nostin esille, että Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle on ollut suuri vahinko, että aluerajat ovat piirtyneet maakuntarajojen mukaan. Ehdokkaat Jukkola (kok.) ja Ahlskog (kd.) tarttuivat asiaan viitaten ”vasemmistohallituksen piirtämiin rajoihin” ja toimittaja Anias luonnehti analyysissään minun viritelleen itselleni miinan. Ei ole miinaan astumista puhua rehellisesti epäkohdista.

Ahlskogin ja Jukkolan syytökset ovat poliittisten irtopisteiden keräämistä sieltä, missä aita on matalin. Jukkolan muisti ei näköjään yllä Sipilän hallituskaudelle asti, jolloin aluerajat piirrettiin. Valtioneuvostossa taisi vaikuttaa jopa kokoomuksen vastuuministereitä ns. maku-sote -uudistuksen aikaan. Keskusta on pitänyt kahdessa hallituksessa huolen, että alueet perustuvat nimenomaan maakunnille, vaikka se on ollut Keski-Pohjanmaalle epäedullinen malli. Nykyisessä eduskunnassa rajoja piirtämässä on ollut kaksi keskipohjalaista kansanedustajaa Keskustan ja Perussuomalaisten riveistä – toinen ministerisalkun kanssa ja toinen hallintovaliokunnan jäsenenä aluehallinnon lakipakettia sorvaamassa. Kummankaan taholta ei ole kuulunut asiasta halaistua sanaa. Maakuntaliiton tai Soiten keskeisten päättäjien agendalla maakuntarajojen haastaminen hyvinvointialueen pohjana ei ole ainakaan julkisuudessa ollut, ehkä Veikko Laitilaa lukuunottamatta. Entäpä KD:n kansanedustaja Östman, joka on juuri siltä alueelta, jossa Soiten palveluiden käyttäjiä on paljon? Aktiivisuus asiassa ei ole näkynyt meille asti.

Todellisuus on, että Keski-Pohjanmaan käteen jäi aluerajojen osalta mustapekka. Sen sijaan, että hartioita olisi levennetty, alueemme kapeni. Menetimme erityisesti Kokkolan etelänpuoleiselta alueelta sekä sote-palveluiden käyttäjiä ja jäsenkunnan että kolmanneksen palo- ja pelastustoimesta. Ylipäätään eduskunnassa olemme Vaasan vaalipiirin alueista heikoimmalla edustuksella. Se, että lähes joka puolueen osalta löytyy suurempi edustus Pohjanmaan alueen edustajia, näkyy lopputuloksessa. Todellisuus on myös, että yksikään puolue ei ottanut Keski-Pohjanmaan tilannetta agendalleen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Syyttävää sormea voi sohia eri puolille, mutta ymmärtääkseni tehokkaimmin alueemme etua ajettaisiin yhteistyöllä ja puoluerajojen yli. Kyse ei ole puoluepolitiikasta tai hallituksesta ja oppositiosta. Kyse on keskipohjalaisesta aluepolitiikasta sekä hyvinvointialueemme edunvalvonnasta. Kaupunginvaltuutettu ja RKP:n ehdokas Marlen Timonen on osoittanut rohkeutta puhuessaan rehellisesti Kruunupyyn ja Soiten tilanteesta. Itsekään en mene puoluekannan taakse asiassa, joka on yhteisesti alueellamme tunnistettava. Peiliin katsominen lienee se ensimmäinen keino, jolla varmistamme, että jatkossa pärjäämme paremmin. Muuhun ei Suomen pienimmällä hyvinvointialueella ole varaa.

Tiina Isotalus

aluevaaliehdokas (sd.)