Pääkirjoitus: Murtomaahiihto kiinnostaa ihmisiä – Luonnossa liikkuminen ja retkeily ovat hienoja trendejä

Murtomaahiihto pitää edelleen pintansa suomalaisten talviliikuntalajina. Vanhanajan hiihtoharrastus tuntui jo hiipuvan uusien lajien myötä, mutta suksikauppa käy ja hoidetuille laduille on kysyntää. Suomen Ladun mukaan hiihtoladuilla riittää vilskettä koronan takia.

Tuoreita tilastoja odotellessa voidaan tarkastella lähivuosien tilannetta. Suomen Ladun Taloustutkimuksella teettämään kyselytutkimukseen osallistuneista noin kolmasosa kertoi hiihtäneensä kyseisenä talvena, kun tutkimus tehtiin vuonna 2018. Harmi kyllä tuonaikainen kyselytutkimus väittää, että nuorempia ikäryhmiä ei niin vain ladulle saakaan.

On ilman muuta pääteltävissä, että koronaturvallisena lajina hiihtämisen suosio kasvaa. Syitä voi toki olla muitakin. Ulkoilu, eräily, luonto ja perheen kanssa vietetty aika on nyt trendikästä, ja hieno trendi onkin. Retkeily ei ole pelkästään liikuntaa vaan yhteistä aikaa eväineen ja elämyksineen. Moni meistä kaipaa irtiottoa älylaitteista ja kellonajoista. Hiihtäminen on liikuntalajina erittäin monipuolinen ja tiettyyn rajaan asti helppokin laji, jos on oppinut lapsena hiihtämään. Yhteiselle hiihtoretkelle voivat lähteä eri-ikäiset ja erikuntoiset perheenjäsenet. Jos ihan tosissaan hiihtää tavoitteellisesti, puhutaan jostain muusta kuin retkeilystä.

Hiihtoharrastuksen tueksi Suomen Latu julkaisi tammikuun alussa latuetiketinkin, että rentouttava ulkoilu ei muuttuisi ikäväksi nahisteluksi. Etiketti kannustaa sujuvaan ja muut huomioivaan hiihtoharrastukseen. Ohjeet ovat niin arkijärkiset, ettei niitä luulisi edes tarvittavan, mutta ehkäpä ne auttavat sujuvoittamaan yhteiseloa. Ihan perusohje on se, että kaikille annetaan mahdollisuus hiihtää omaa vauhtiaan, mutta nopeille annetaan latua.

Riitoja saadaan aikaiseksi ainakin siitä, saako ladulla kävellä ja voiko koira olla mukana. Suomen Ladun mukaan perinteisen latu-urat ja vapaan hiihdon osa on tehty hiihtämistä varten, eikä niitä saa muilla liikkumistavoilla rikkoa. Koiraa ei saa ulkoiluttaa yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla. Tästä kaikki koiranomistajat eivät pidä, mutta kenties koiran kanssa voi liikkua esimerkiksi kävellen kevyenliikenteen väylillä ja metsässä hiihtämisen sijasta.

Laturaivosta puhutaan paljon, mutta muutaman vuoden takaisen tutkimuksen mukaan se on kuitenkin varsin harvinaista. Raivo jo pelkkänä sanana sopii huonosti liikuntaharrastukseen, johon tulee liitetyksi monia positiivisia asioita.

Sunnuntain Keskipohjanmaassa kerrottiin, että Urheilupiste Anttila Nivalassa kokee nyt toista talvea peräkkäin suksikaupan onnistuvan hyvin. Yrittäjä Jani Anttilan mukaan suksien myynti alkoi marraskuussa ja on jatkumassa niin kauan kuin tavaraa riittää tai sitä on tilauksin saatavissa lisää. Kauppias kertoo, että nyt vannotaan perinteisen karvapohjasuksen nimeen.

Sama trendi on varmasti havaittavissa muuallakin. Sunnuntaihiihtäjälle ja pitkän ajan kuluttua harrastuksen pariin palaajalle hiihtämisen pitää olla helppoa ja hauskaa. Pitävä suksi ilman monimutkaisia voiteluoperaatioita varmistaa mainion kestävyyslajin jatkon. Asiaan paremmin vihkiytyneet hiihtoniilot nauttivat myös välineiden tuomista uusista trendeistä ja mahdollisuuksista.

