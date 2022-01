Tuuli ujeltaa pohjalaismaakunnissa maanantaina – Sähköt poikki tuhansilta talouksilta koko maassa aamukahdeksalta

Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksen Pohjanmaalle, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, ja tuulen nopeus voi olla puuskissa 20 metriä sekunnissa. Kova tuuli voi kaataa puita ja aiheuttaa lyhyitä sähkökatkoja.

Varoituskartta on keltaoranssina varoituksista myös läntisillä merialueilla. Perämeren pohjois- ja eteläosiin on annettu myrskyvaroitus, kun pohjoisen ja luoteen välinen tuuli voi yltyä 21 metriin sekunnissa. Merenkurkun alueella voimassa on kovan tuulen varoitus.

Aamu on ollut Tilannehuoneen hälytyskartan mukaan pienten tieliikenneonnettomuuksien ja vahingontorjuntojen täyteinen. Keskipohjanmaan levikkialueella Jokilaaksojen pelastuslaitosta työllisti yksi vahingontorjunta vähän ennen aamuseitsemää – se tapahtui Kalajoella. Tämä vahingontorjunta luokiteltiin pieneksi.

Laajamittaisilta sähkökatkoilta on ainakin toistaiseksi vältytty levikkialueella. Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan Kalajoella oli aamukahdeksalta 128 sähkötöntä asiakasta ja Pyhäjärvellä 55 sähkötöntä asiakasta. Koko maassa tuohon aikaan oli noin 6 000 taloutta sähköittä.

Vartti myöhemmin kartan perusteella Kalajoella ei ollut enää sähköttömiä asiakkaita. Kello 8.20 koko maassa sähköttömiä asiakkaita oli enää noin 5 000.

Lisäksi Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla varoitetaan huonosta ajokelistä lumisateen takia. Onnettomuusriski on kohonnut. Pohjanmaalaisia varoitetaan myös liukkaista jalkakäytävistä.

//17.1. kello 8.19 Päivitetty juttua.