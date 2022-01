Aluevaalit 2022

Suomessa järjestetään tammikuussa 2022 ensimmäistä kertaa aluevaalit. Keski-Pohjanmaan asukkaat valitsevat maakuntamme asioista päättämään aluevaltuuston, johon valitaan 59 edustajaa alueeltamme. Itsenäiset yhdeksän alueemme kuntaa päättävät edelleen itsenäisesti monista asioista, mutta sosiaali- ja terveydenhoidon sekä palo- ja pelastustoimen asiat hoidetaan vuoden 2023 alusta yhteisen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimesta.

Yhteisten asioiden hoitaminen on aina ollut osa elämäntehtävääni. Olen saanut olla mukana monissa työtehtävissä ulkomailla ja kotimaassa. Suomen ev.lut. kirkon työ Egyptissä kahdeksan vuoden ajan ja työ Kalajoen ja Kannuksen seurakunnissa yhteensä yli 24 vuoden ajan muodostavat keskeisen työurani. Eläkevuodet alkoivat vuoden 2022 alussa.

Lupauduin viime keväänä kunnallisvaaliehdokkaaksi ensimmäistä kertaa elämässäni. Olen uusi jäsen Kannuksen kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa. Kunnallisten luottamustehtävien rinnalla minut on valittu Keski-Pohjanmaan liiton maakuntahallitukseen ja maakunnallisen yhteistyöryhmän (MYR) jäseneksi. Koulutukseltani olen teologian maisteri ja työnohjaaja. Merkittävin terveydenhuollon toimialaan kuuluva tehtävä olla ollut kriisiryhmätyö, jossa olen ollut mukana lähes 30 vuoden ajan. Myös työtehtävien kautta olen vuosien ajan päässyt varsin läheltä seuraamaan sitä työtä, jota tehdään sosiaalitoimen ja sairaan- ja terveydenhuollon toimialoilla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keski-Pohjanmaan alue on minulle tuttu alue syntymä- ja kotimaakuntana. Se on tullut minulle erityisen tutuksi kuuden viimeisen vuoden aikana, jotka toimin Kokkolan rovastikunnan lääninrovastina. Alue on sama kuin Keski-Pohjanmaan maakunta. Sen hyväksi toimiminen on minulle mieluinen tehtävä. Tuon tehtävän keskiössä ovat sote-alueen ja palo- ja pelastustoimialueen myötä kaikki se työ, joka on hoidettava alueellamme. On huolehdittava kaikenikäisten hyvinvoinnista myös alueelliset piirteet huomioiden. Tilanne esim. Perhossa ja Lestijärvellä on erilainen kuin Kokkolassa, mutta hyvinvointialueen tulee taata riittävät palvelut koko alueella.

Myös maakuntarajojen ylittäminen olisi toimintoja kehitettäessä pidettävä mielessä. Keski-Pohjanmaan keskussairaala on keskeisessä asemassa, kun rakennetaan erityissairaanhoidon palveluja alueellamme ja sen ulkopuolella. Jo tällä hetkellä se tarjoaa palveluita oman maakuntamme ulkopuolelle ja tuota tarjontaa tulee kehittää ja lisätä.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosa ja Pohjanmaan maakunnan pohjoisosa ovat luonnollisia ja jo nyt toimivia yhteistyösuuntia. Tuo maakuntarajojen ylittäminen on kehitettävä asia myös perusterveydenhoidon osalta. Millaisia ja minkä tasoisia palveluja rakennamme Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella, voi vaikuttaa palvelujen tarjontaan ja käyttöön myös lähialueella.

Tammikuun aluevaaleissa valittava aluevaltuusto käyttää hyvinvointialueen ylintä päätäntävaltaa. Äänestämällä vaikutat Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tuleviin sosiaali- ja terveyspalveluiden, palo- ja pelastustoimen sekä koulujen kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestämiseen ja palveluverkostoon. Keski-Pohjanmaan aluevaltuusto päättää käytännössä jokaiselle keskipohjalaiselle tärkeistä palveluista ja niiden rahoituksesta.

Erkki Huuki,

TM, työnohjaaja,

aluevaaliehdokas (kesk.),

Kannus