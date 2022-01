Aluevaaliehdokkaan mielipide: Olemme etuoikeutetussa asemassa Keski-Pohjanmaalla

Aluevaalit 2022

Meidän on kiittäminen keskipohjalaisia päättäjiä siitä, että Soiten alueella on ollut jo vuosia yhdistettynä sosiaali- ja perusterveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito yhdeksi kuntayhtymäksi. Näin on vain harvoissa paikoissa Suomessa. Paraslain myötä jo v. 2009 yhdistettiin Lesti- ja Perhonjokilaaksojen sosiaali- ja perusterveydenhuolto yhdeksi Jokilaaksojen yhteistoiminta-alueeksi eli Jytaksi. Allekirjoittanut siirtyi Perhonjokilaakson peruspalvelukuntayhtymän johtavan hoitajan virasta Jytan vanhuspalveluista vastaavaksi palvelujohtajaksi.

Jokilaaksojen ikäihmisten palveluihin pääsykriteerit ja asiakasmaksut yhtenäistettiin jo tuolloin. Jyta yhdistettiin keskussairaalakuntayhtymän kanssa Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuruksi. Kokkolan sosiaali- ja perusterveydenhuolto yhdistyi Kiuruun v. 2017 ja nimi muuttui Soiteksi. Siitä lähtien tämä kokonaisuus on järjestänyt sote-palvelut keskipohjalaisille, vaikka poliittisen päätöksenteon malli on eri kuin tulevassa maakunnassa.

Paljon on perusasioita valmiina ja kunnossa siirrettäväksi uuteen alueorganisaatioon. Moniammatillinen yhteistyö on kehittynyttä eri puolilla nykyorganisaatiota, esim. lasten palveluissa, jota edelleen tehostaa koulukuraattoreiden ja psykologien siirtyminen uuteen organisaatioon. Ammattikuntien välinen moniammatillinen yhteistyö ja yhteen hiileen puhaltaminen on edellytys, joka tuo pitkällä tähtäimellä säästöä.

Asiakas saa Soitessa pysyvän asumispaikan palvelukodista lain mukaisesti vähintään kolmen kuukauden kuluttua palvelun myöntämisestä. Palautteiden mukaan ikääntynyt voi joutua käymään monessa yksikössä ennen pysyvää asumispaikkaa. Vaikka kotona asuminen on monen asiakkaan toive, on mietittävä, pitääkö asumispaikkoja lisätä, koska iäkkäiden määrä edelleen kasvaa ja kaikki eivät voi asua kotonaan loppuun saakka.

Onko ns. pysyvän asumispaikan odotuspaikkoja/ tilapäispaikkoja joka kunnan alueella? Ikääntynyt haluaa yleensä olla kotikunnassaan. Lisäpaikkojen ei tarvitse tarkoittaa uusia rakennuksia, sillä toimintoja yhdistetään ja siirretään organisaatiossa paikasta toiseen, joten tiloja voi vapautua tätä kautta ja yksityiset palveluntuottajat tulisi huomioida. Asiakkaiden tasavertaisen palvelun vuoksi on tärkeää saada myös kantakaupungin ulkopuolella maakunnassa vakiotoiminnaksi tarvittaessa annettava yöaikainen hoito-/soittokäynti.

Poliittisen päätöksenteon jälkeen kaiken työn uudessakin organisaatiossa tekevät työntekijät eri organisaation tasoilla ja erilaisissa tehtävissä – kaikkien työ on tarpeellista ja tärkeää, josta heitä tulee kiittää ja palkita.

Reetta Hjelm,

TtM, Sairaanhoitaja,

Soiten hallituksen varajäsen,

Aluevaaliehdokas (kesk.),

Kokkola