Aluevaaliehdokkaan mielipide: Hyvinvointialueilla tarvitaan johtajuutta

Aluevaalit 2022

Tammikuun 23. päivä ensimmäistä kertaa järjestettävissä aluevaaleissa valitaan yhteensä 79 aluevaltuutettua Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Aluevaaleissa valituksi tulevat valtuutetut päättävät monista ihmisten arkeen vaikuttavista palveluista, kuten esimerkiksi lääkäripalveluista, mielenterveyspalveluista, pelastustoimesta tai vanhustenhoivasta.

Uusien hyvinvointialueiden perustaminen tarkoittaa suurta muutosta myös Pohjois-Pohjanmaalla. Maakunnassamme on tähän saakka ollut 19 järjestämisvastuullista sote-organisaatiota ja kaksi pelastuslaitosta. 1.1.2023 alkaen hyvinvointialue vastaa näiden kaikkien tuottamista palveluista. Nykyinen palveluiden järjestämisrakenne on varsin hajanainen, osin päällekkäinen ja aiheuttanut turhia hallinnollisia kustannuksia.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstömäärä tulee olemaan noin 17 000–18 000 työntekijää ja vuosibudjetti noin 1,6 miljardia euroa. Lisäksi hyvinvointialue myy yliopistosairaalan palveluita noin 100 miljoonan euron arvosta toisille hyvinvointialueille, lähinnä Keski-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Lappiin. Palvelujen ostajana hyvinvointialueen merkitys tulee myös olemaan suuri esimerkiksi puhtaanapito- ja ateriapalvelujen osalta.

Vuosibudjetilla mitaten Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue tulee olemaan maan kolmanneksi suurin, maantieteellisellä laajuudella mitaten toiseksi suurin ja yhteen liittyvien organisaatioiden määrällä sekä alueelle sijoittuvien kuntien määrällä mitaten suurin. Toiminnallinen muutos on valtava, ja sen valmisteluun on satsattu paljon aikaa ja resursseja. Yhteistyö on ollut erittäin hyvää sekä viranhaltijoiden että kuntien luottamushenkilöiden kesken.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Uuden hyvinvointialueen valtuustoon tarvitaan hyviä yhteistyöntekijöitä. Tarvitaan henkilöitä, joilla on kykyä kuunnella, rohkeutta sanoa ja halua tehdä yhdessä. Kyse on myös kuntien ja uuden aluehallinnon välisestä yhteistyöstä ja vuoropuhelusta. Ei riitä, että omaa käytännön työkokemusta sote-alalta, vaan myös luottamushenkilöiltä vaaditaan johtajaominaisuuksia, tiedolla johtamisen taitoa, päätöksentekokykyä ja näkemyksellisyyttä. Lähes 18 000 sote- ja pelastusalan ammattilaisen joukko ei kaipaa populistisia heittoja, vaan hyvää henkilöstöjohtamista ja työrauhaa uudessa aloittavassa organisaatiossa.

Kenen käsiin sinä luottaisit yhteisen alueemme avaimet ja kukkaromme nyörit?

Rami Rauhala,

agronomi, maitotilayrittäjä

kunnanhallituksen puheenjohtaja,

aluevaaliehdokas (kesk.)

Sievi