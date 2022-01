Jälleen yli 300 tartunnan viikko Soitessa – Kolmannen rokoteannoksen saanut käytännössä puolet yli 12-vuotiaista Soiten alueen asukkaista

Viikonloppu ei tilannetta muuksi muuttanut – koronavirustartuntojen määrä jatkuu korkeana Soiten alueella. Viime viikon aikana Soiten alueella todettiin yhteensä 348 tartuntaa. Kahden viikon aikana tartuntoja on kertynyt 669.

Koronavirusnäytteitä otettiin viime viikolla noin 2 050. Otetuista testeistä positiivisten näytteiden osuus oli 17 prosenttia. Ilmaantuvuusluku on 864, viikko sitten vastaava luku oli 650.

Tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa kolme koronapotilasta. Yksikään koronapotilas ei ole tehohoidossa.

Pandemian alusta lähtien koronavirukseen liittyviä kuolemia on todettu kaikkiaan kahdeksan Soiten alueella. Soite on yhä leviämisvaiheessa.

Merkittävästi lisääntyneiden tartuntatapausten vuoksi Soiten jäljitystoiminta on muuttunut. Sairastuneisiin ei olla yhteydessä puhelimitse, vaan tartunnan saaneille lähetetään tekstiviesti. Tekstiviestissä on lyhyet toimintaohjeet.

Lievästi oireisten ei tarvitse olla yhteydessä Soiten infektioyksikköön puhelimitse, vaan sairastuneiden tulee toimia viestissä olevien ohjeiden mukaisesti.

Kun henkilöllä on kotitestillä tai laboratoriotestillä varmistettu koronavirustauti, jonka oireet ovat lieviä, taudin voi sairastaa kotona. Soite kehottaa tällöin pysyttelemään kotona vähintään kymmenen vuorokauden ajan.

Kotieristyksen tarve on lyhyempi, vähintään 5 vuorokautta, jos on saanut täyden rokotussarjan ja viimeisimmästä annoksesta on kulunut vähintään viikko. Sama viiden vuorokauden ohje pätee, jos on sairastanut aiemmin koronan ja on saanut vähintään yhden rokoteannoksen.

Fakta Walk in -rokotukset Ajanvarauksettomia rokotuspäiviä järjestetään tällä viikolla Soitessa seuraavasti: ma 17.– pe 21.1. kello 9–19.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna ti 18.1. kello 9–15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus, Passeli (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer ti 18.1. kello 15–19 Teerijärven terveysasema (Hörbyntie 8). Rokote: Pfizer ti 18.1. kello 16–19 5–11-vuotiaiden lasten walk-in-rokotukset Soiten lastensairaalassa ke 19.1. kello 9–19.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus, Passeli (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer to 20.1. kello 8.30–15.30 Kannuksen seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokotteet: Pfizer ja Moderna to 20.1. kello 9–19.30 Perhon terveysasema (Vanhainkodintie 20). Rokote: Pfizer to 20.1. kello 15–19 Kruunupyyn terveysasema (Säbråntie 1). Rokote: Pfizer pe 21.1. kello 8.30–15 Toholammin seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna pe 21.1. kello 9–15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus, Passeli (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer la 22.1. kello 9–15.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna.

Jos on perusterve ja havaitsee hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, nuhaa tai yskää, suositellaan kotitestin tekemistä. Etenkin rokottamattomien tulee edelleen hakeutua Soiten koronatestaukseen viipymättä hyvin lievissäkin koronavirukseen viittaavissa oireissa. Koronatestitulosta tulee jäädä odottamaan kotikaranteeniin.

Koronarokotukset ovat käynnissä kaikille yli 5-vuotiaille Soiten alueen asukkaille. Toisen rokoteannoksen voi ottaa, mikäli ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään kuusi viikkoa.

Soite antaa kolmansia rokoteannoksia. Yli 60-vuotiailla ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvilla yli 18-vuotiailla ehtona on se, että toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Alle 60-vuotiailla toisesta rokotuksesta on täytynyt kulua vähintään neljä kuukautta. Voimakkaasti immuunipuutteisilla yli 12-vuotiailla näiden rokotuksien väliseksi ajaksi riittää kaksi kuukautta.

Soite tiedottaa, että 5–11-vuotiaille lapsille järjestetään koronarokotuksia ajanvarauksella Soiten Kokkolan ja Kannuksen rokotuskeskuksissa tammikuussa 2022. Aika varataan Soiten Omahoito-palvelusta netin kautta. Lisäksi 5–11-vuotiaille lapsille järjestetään walk-in-iltapäivä Soiten Lasten sairaalassa tiistaina 18.1. ja lauantaina 22.1.

Tällä hetkellä kolmanteen rokotukseen oikeutettuja henkilöitä on paljon, mikä saattaa aiheuttaa ruuhkaa rokotuspisteillä – erityisesti aamupäivisin.

Soiten alueen yli 12-vuotiaasta väestöstä ensimmäisen rokoteannoksen on ottanut 89,7 prosenttia. Toisen rokoteannoksen on saanut 86,2 prosenttia alueen yli 12-vuotiaista. Kolmannen annoksen on saanut jo 49,6 prosenttia alueen yli 12-vuotiaista.

Viime viikolla eniten rokotettiin 35–59-vuotiaita, joiden osuus kaikista rokotetuista oli 55 prosenttia. Annetuista annoksista suurin osa oli kolmosannoksia.

Rokotusten painopiste on ajanvarauksettomissa walk in -rokotuspäivissä, jolloin rokotukseen voi tulla itselle parhaiten sopivalla hetkellä. Walk in -päivissä annetaan ensimmäisiä, toisia, kolmansia ja neljänsiä rokotusannoksia.

Rokotusajankohdat on koottu tämän jutun faktalaatikkoon.