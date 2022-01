Aluevaalit 2022

Henkilöstö on tulevan hyvinvointialueen tärkein voimavara. Ilman sitoutunutta, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilöstöä ei voida turvata laadukkaita ja yhdenvertaisia palveluita hyvinvointialueemme väestölle. Väestö vanhenee ja hoidon ja avun tarve kasvaa, joten hoitajia tarvitaan lisää. Miten ratkaistaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyys nyt ja tulevaisuudessa? Kuka meitä hoitaa, kun sairastumme tai vanhenemme niin, että emme itse kykene huolehtimaan itsestämme?

Jokainen meistä tarvitsee jossain elämänsä vaiheessa ammattilaisten apua. Tärkeintä on silloin, että henkilökunnalla on aikaa kuunnella huolemme ja vaivamme. Haluamme tulla kohdatuksi ja hoidetuksi arvostavasti ja ammattitaitoisesti.

Hoitajavaje on ollut totta jo vuosia. Kaksi vuotta kestänyt pandemiatilanne on vain kärjistänyt hoitajien siirtymistä muille aloille. Hoitajien palkkaus on edelleen työn vaativuuteen ja koulutustasoon nähden alhainen. Hoitajien työ on sekä fyysisesti että henkisesti raskasta vuorotyötä. Työtahti on tiukka, ja sijaispula tekee työstä entistä vaativampaa. Samalla painaa vastuu hoidettavien terveydestä ja hengestä. Moni hoitaja kokee, ettei ehdi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisi. Jos me suomalaiset arvostaisimme vanhuksia, vammaisia ja sairaita, se näkyisi myös hoitajien palkkauksessa.

Kevan mukaan koko maan tasolla kaivattaisiin jo nyt yli 8 000 sairaanhoitajaa sekä 2 700 sosiaalityöntekijää lisää eikä lääkäripula ole nykyisillä koulutusmäärillä ja eläköitymisen tahdilla helpottamassa. Kevan ennusteen mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana eläkkeelle siirtyy noin 19 000 lähihoitajaa ja 13 000 sairaanhoitajaa. Tilannetta ei helpota se, että työkyvyttömyyseläkkeet ovat lisääntyneet ja henkinen pahoinvointi on suurin työeläkkeelle siirtymisen syy.

Keskustan tavoitteena on kehittää lähipalveluita ja yksi tärkeä teema on vahvistaa työarkea. Hallitus on lisännyt hoitoalan aloituspaikkoja 1 500 ja lisäystä tarvitaan jatkossakin. Opiskelijoiden tulorajaa on nostettu, joten opiskelijat voivat antaa työpanostaan enemmän työelämään. Tärkeää on turvata hyvät työssäoppimispaikat ja koulutetut opiskelija-ohjaajat.

Useat eläkeläiset haluavat tehdä työtä eläkkeellä ja heidän työntekoa pitää tukea. Eläkeläisillä on valtava ammattitaito ja työkokemus, jota ei ole vara jättää tässä tilanteessa hyödyntämättä. Eläkeläisille on annettava mahdollisuus tehdä omien voimavarojensa mukaan työtä. Tarvitaan myös ulkomaista työvoimaa, mutta on pidettävä kiinni kielitaitovaatimuksista ja ammattipätevyyksistä.

Nykyisen ammattitaitoisen henkilöstön pitäminen alalla ja heidän työkyvystään huolehtiminen on äärimmäisen tärkeä. Sairauspoissaolot voivat vähentyä, jos henkilöstö voi hyvin psyykkisesti ja fyysisesti. Viihtyisän ja mielekkään työpaikan edellytys on hyvä johtaminen. Hyvä johtaja on kiinnostunut, kuunteleva, haastaa, innostaa ja johtaa omalla esimerkillään vaalien hyviä työtapoja. Henkilöstön tulee tuntea, että sen ammattitaitoon ja osaamiseen luotetaan ja sitä arvostetaan. Työyhteisöissä tulee olla avoin ja vuorovaikutteinen keskusteluilmapiiri, joka vähentää hoitovirheitä, kun uskalletaan puuttua epäkohtiin.

Henkilöstöä voidaan kannustaa kehittämään osaamistaan tukemalla opinnoissa ja mahdollistamalla työkierto. Palkitsemisjärjestelmää tulisi kehittää niin, että koulutustaso ja osaaminen näkyisi palkkauksessa. Henkilöstölle tulisi olla mahdollisuus edetä urallaan. Henkilöstölle on mielekästä, että se saa tehdä koulutustaan vastaavaa työtään.

Tulevan aluevaltuuston tulee huolehtia siitä, että hyvinvointialueellamme on riittävästi ammattitaitoista ja hyvinvoivaa sote- ja pelastushenkilöstöä, jotta maakunnan asukkaat saavat laadukkaat ja hyvät palvelut.

Sanna-Kaisa Göös,

terveydenhoitaja, sairaanhoitaja YAMK,

ikääntyvien palveluohjaaja,

aluevaaliehdokas (kesk.),

Kannus