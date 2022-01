Aluevaaliehdokkaan mielipide: Hyvinvointialueiden toiminta

Aluevaalit 2022

Ensimmäisellä hyvinvointialueen valtuustolla on ratkaiseva rooli mihin suuntaan alueen palveluja ja toimintaa ohjataan. Tuleva valtuusto tulee määrittelemään ne perusteet, miten hyvinvointialue tulee hallinnon palvelut ja vastuualueet rakentamaan.

Tässä kuusi osa-aluetta, joihin – tarkka taloudenpito mielessä – tulisi ennen kaikkea kiinnittää huomio.

Terveyspalveluille tulee saada merkittävä parannus pahiten kärsiville osa-alueille eli mm. vanhustenhoivaan, mielenterveyspalveluihin ja hammashuoltoon. Vanhustenhoivassa hyvin keskeisessä asemassa on omaishoitajat, heidän huomioiminen palvelukokonaisuudessa on erittäin merkityksellinen.

Ilman yksityistä ja kolmannen sektorin palvelutarjontaa näistä haasteista ei selvitä. Palvelusetelin käyttöä on laajennettava sekä Kela-korvaustoimintaa on kehitettävä. Ennalta ehkäisevää palvelua on tehostettava. Digitaalisten- ja liikkuvan palvelujen käyttöä lisättävä.

Kunkin hyvinvointialueen valmistelutoimielin (VATE) vastaa valmistelutyön organisoimisesta ja johtamisesta. VATE:n välttämättömiä toimenpiteitä ovat esim. hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistäminen. Valmisteltaviksi tulevat esim. ehdotukset hyvinvointialueen hallintosäännöstä, johtamisjärjestelmästä sekä tuotanto- ja yhteistyörakenteista. VATE-ryhmä on koottu pätevistä ja osaavista Soiten ammattilaisista. On hyvinkin syytä odottaa, että uusi valtuusto saa huolellisesti valmistellut esitykset siitä, miten tämä uusi ”laiva” on rakennettu ja niin, että sen painolastina ei ole turhia kustannusrakenteita, jotta laiva ei heti alkuun uisi liian syvällä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Verotusoikeutta ei missään tapauksessa tule antaa hyvinvointialueille. Mikäli niin tehtäisiin, silloin meillä olisi kolme verotusoikeudellista tahoa (kirkollisvero mukaan lukien 4). Niin ollen verotuksen kokonaisvalvonta olisi vaikeaa kontrolloida ja olisi suuri vaara, että kokonaisveroaste nousisi. Onhan moneen kertaan tuotu julkisuuteen, että tämä uudistus ei kokonaisveroastetta nosta.

Tuleeko terveydenhuoltoa palveleva toimipiste olla joka kunnassa? En ”betonoisi” omaa kantaani pysyvästi nykyisen palveluverkon ylläpitämiseen. Tulee katsoa koko hyvinvointialuetta ja sen palvelurakennetta kokonaisuutena. Löytyisikö joillakin muutoksilla ehkä parempi rakenne.

Digitaaliset palvelut ja liikkuvan kaluston käyttö antaa mahdollisuuksia kiinteän verkoston ”muokkaamiselle”, mikä tulisi entisestään parantamaan harvaanasuttujen alueiden palvelua.

Palo- ja pelastuslaitoksen toimintaedellytykset tulee turvata. Vapaapalokunnat on otettava huomioon. On huomioitava, että suuren osan tulipaloista sammuttavat vapaaehtoiset palokunnat. Suomessa on 784 palokuntaa, joista 688 asemaa toimii ns. sopimuspalokuntana (Nykypäivä 4/2021).

KP-Hyvinvointialue on erittäin suuri erilaisten palveluiden ja tavaroiden hankkija. Nyt tulee valita valtuustoon päättäjiä, jotka valvovat ja ohjaavat näitä hankintoja hankintalakia ja hyvinvointialueen omaa hankintaohjeistusta noudattaen.

Hankintaeuroista mahdollisimman suuri osa tulee kohdistaa paikallisille yrittäjille ja näin vahvistaa oman alueemme työllisyyttä ja hyvinvointia. Tarjouspyyntöjen sisältö ja muotoilu tulee olla paikalliset yritykset huomioiva! Hankintoihin/ostoihin tulee tuottaa läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.

On muistettava, että julkiset palvelut maksetaan yksityiseltä sektorilta kerätyillä verovaroilla.

Nämä vuoden 2022 hyvinvointialueen vaalit tulevat olemaan tärkeimmät koskaan järjestettävät hyvinvointialueen vaalit. Tulevat valtuutetut tulee tekemään kaikki ne ratkaisevat päätökset, miten alueet jatkossa toimivat, ja miten toimintaa johdetaan. Tämä valtuusto rakentaa ikään kuin radan, jota pitkin perässä tulevat valtuustot kulkee.

Kehotan kaikkia äänioikeutettuja käyttämään oikeuttaan ja menkää hyvät ihmiset äänestämään.

Kauko Kivilehto,

kaupunginvaltuutettu,

aluevaaliehdokas (kok.),

Kokkola