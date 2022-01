Aluevaaliehdokkaiden mielipide: Hyvinvointia Keski-Pohjanmaalle

Aluevaalit 2022

Hyvinvointi syntyy toimivasta arjesta, luotettavista palveluista, yhteiskunnan avoimuudesta ja demokratiasta. Meidän tulee voida luottaa siihen, että jokaisesta pidetään huolta niin arjessa kuin kriisin kohdatessa. Palveluiden tulee olla saavutettavia, yhdenvertaisia ja laadukkaita. Nyt järjestettävät vaalit ovat tärkeät, sillä valituksi tulleet päättävät palveluverkosta, palveluiden sisällöstä ja henkilöstöstä.

Yksi tärkeimmistä asioista tulevalla hyvinvointialueellamme on ennaltaehkäisevä työ. Talouden näkökulmasta se on kannattavaa: Mitä nopeammin asioihin puututaan sitä kevyemmillä keinoilla päästään hyviin tuloksiin. Talouttakin tärkeämpää on inhimillisyys: mitä nopeammin ihminen saa apua, sitä vähemmän hänelle ja läheisille aiheutuu kärsimystä ja huolta.

Toinen tärkeä teema on mielenterveyden haasteet. Ne aiheuttavat inhimillistä kärsimystä, työkyvyttömyyttä sekä syrjäytymistä – jopa itsemurhia. Mielenterveyden haasteisiin on suhtauduttava ilman leimaamista ja monitahoiseen ongelmaan on saatava yksilöllistä ja tehokasta apua.

Haluamme nostaa esiin myös arvokkaan vanhuuden. Siihen kuuluu inhimillinen hoiva ja toimintakyvyn mukaan mitoitetut kotihoidon ja tuetun asumisen palvelun. Tähän hoivaan ja huolenpitoon tulee kaikilla olla yhtäläinen mahdollisuus. Puhe vanhuksista menoeränä, taakkana yhteiskunnalle, tulee lopettaa. Me kaikki ikäännymme. Vanheneminen ja vanhuus kuuluvat siis aivan olennaisena osana meidän jokaisen elämään ja tulevaisuuteen.

Kaikkeen tähän tarvitaan hyvinvoivaa henkilöstöä: se turvaa hyvän palvelun laadun. Henkilöstön hyvinvointiin vaikuttaa palkan lisäksi työolot, arvostus, oma mahdollisuus vaikuttaa työhönsä sekä hyvä johtaminen.

Tulevien päättäjien hyvinvointialueella on tehtävä aidosti yhteistyötä Keski-Pohjanmaan ja sen asukkaiden hyväksi.

Aluevaaliehdokkaat (sd.):

Kristiina Teerikangas,

Soiten hallituksen jäsen

Emilia Teerikangas,

kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen,

Kokkola