Pääkirjoitus: Mennään nyt joukolla äänestämään ja päihitetään muu Suomi

Historian ensimmäisten aluevaalien ennakkoäänestys päättyy tiistaina. Yksi vaaleihin liittyvistä suurimmista kysymyksistä on ollut puoli viime vuotta äänestysprosentti. Miten innokkaasti ihmiset jaksavat lähteä äänestämään, kun kuntavaaleista on suhteellisen vähän aikaa ja toisaalta hyvinvointialueet ja koko vaalit ovat vaikeita ja vieraita.

On suorastaan jauhettu siitä, miten tärkeää on äänestää ja kuinka merkittävistä palveluista puhutaan. Mitä enemmän yksityiskohtiin mennään, sitä helpompi on tajuta, mistä on kysymys. Silti politiikan ja hyvinvointipalveluiden yhdistäminen ei ole yksinkertaista. Ei varmasti ehdokkaille ja aikanaan valituille itselleenkään.

Demokratia toimii siten, että edustajat valitaan vaaleilla. Jos äänestyprosentti joissakin vaaleissa on hyvin alhainen, voi todella alkaa miettiä demokratian toimivuutta. Silti aluevaaleissakin se on niin, että äänestysprosentin alarajaa ei ole vaan aktiiviset kansalaiset tekevät valinnat. Jos suomalaisissa vaaleissa äänestysinnokkuus alkaisi kolmosella, olisi monella taholla mietittävää.

Maanantai-iltana ennakkoäänestyksen aktiivisuus näytti noin kahtakymmentä. Naiset ovat tähän mennessä äänestäneet hiukan innokkaammin kuin miehet. Keskipohjanmaan vaikutusalueen maakunnissa on äänestetty hiukan innottomammin kuin valtakunnassa, mutta lähellä keskiarvoa ollaan Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Tekisi mieli kirjoittaa, että äänestäkää hyvät ihmiset kaikkialla, että pääsette vaikuttamaan asioihin. Iso kysymys on se, millaisen äänivallan maakunnan keskuskaupunki saa. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla kannattaa totisesti äänestää myös muualla kuin Oulun seudulla. Varsin innokkaasti on ääni annettu ennakkoon esimerkiksi Alavieskassa, Kärsämäellä, Pyhäjoella ja Nivalassa. Tekisi mieli herätellä Ylivieska, Sievi ja Kalajoki liikkeelle.

Keski-Pohjanmaalla tarvitaan vahvan keskuskaupungin ympärille muodostuva hyvinvointialue, joka turvaa oman alueensa palvelut mahdollisimman hyvin. Fiksu keskuskaupunki haluaa myös vahvan ympäröivän alueen.

Tällä alueella Lestijärvi pitää lippua korkealla kuten muissakin vaaleissa. Äänestysprosentti on lähes 37 ja Halsua seuraavana prosentilla 27. Muilla on vielä tekemistä ja nyt tarvitaan tsemppihenkeä.

Tiistaina on vielä aikaa äänestää ennen varsinaista vaalipäivää ja nostaa äänestysinnokkuus vaikkapa Suomen kärkipäähän. Helpottaisi kummasti, kun loppukiri ei jäisi ensi sunnuntaihin.

