Aluevaaliehdokkaan mielipide: Äänestä oman terveyden ja hyvinvoinnin puolesta

Aluevaalit 2022

Tulevissa aluevaaleissa valittava Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuusto käyttää maakunnassamme sosiaali- ja terveydenhuollon ylintä päätäntävaltaa. Aluevaaleissa me kaikki voimme vaikuttaa siihen, kuka Pohjanmaalla tekee sinua koskevia, merkittäviä hyvinvointipäätöksiä.

Aluevaltuustossa tehdään jokaisen arkea koskevia päätöksiä: Kauanko ambulanssin tulo kestää? Toteutuuko viikon hoitotakuu perusterveydenhuollossa? Miten kouluterveydenhuolto toimii? Miten turvaamme ikääntyvälle hyvän arjen? Miten turvataan hoitohenkilökunnan hyvinvointi ja jaksaminen?

Sote-uudistuksen myötä siirtyvät kuntien tai kuntayhtymien vastuulla olleet sosiaali- ja terveyspalvelut maakunnallisten hyvinvointialueiden vastuulle. Uudistuksen tärkeimpänä tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyspalveluiden alueellisia eroja sekä hillitä kustannusten kasvua.

Miksi aluevaaleissa on tärkeää äänestää juuri oman alueensa ehdokasta? Pietarsaari kuuluu Pohjanmaan äänestysalueeseen, jossa ruotsinkieliset pitävät valtaa. Pietarsaaressa on kampailtu jo vuosia suomenkielisten lääkäripalveluiden parantamiseksi.

Minulle on erityisen tärkeää, että takaamme Pohjanmaan hyvinvointialueen suomenkielisille asukkaille tasavertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Siksi on tärkeää valita mahdollisimman monta suomenkielistä Pohjanmaan aluevaltuustoon.

Pohjanmaan elinajanodote on maan korkein, mikä aiheuttaa palveluiden kysynnän kasvua. Kustannusten kasvun hillitsemiseksi resursseja tulee siirtää erityisesti ikääntyneiden palveluissa ennaltaehkäisevään suuntaan. Vanhushuollon palvelujärjestelmään tulee lisätä yhteisöllistä asumista. Omaishoitajien jaksamisesta ja myös riittävästä kotihoidontuesta on huolehdittava.

Tulevaa hyvinvointialuetta rakennettaessa meidän tulee panostaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön palkkaukseen, hyvinvointiin ja jaksamiseen sekä riittäviin henkilöstöresursseihin.

Korona-aikana palvelut ovat kaventuneet – samaan aikaan kun niiden tarve on kasvanut. Tämä on aiheuttanut palveluvajetta, jonka purkamiseen tulee varautua hyvinvointialueen käynnistämisen valmistelussa. Koronakriisi on lisännyt myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden haasteita. Kouluterveydenhuollon ennaltaehkäisevään työhön tulee saada lisää psykologeja ja kuraattoreita.

Näitä päätöksiä tekemään on tärkeää valita ehdokkaita, jotka tuntevat oman alueensa ihmisten tarpeet, huolehtivat palvelujen järjestämisestä ja kykenevät yhteistyöhön yli puoluerajojen oman alueemme hyvinvoinnin turvaamiseksi!

Aluevaalit ovat merkittävät, koska niissä päätetään sinun terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi. Käytä äänioikeuttasi!

Mervi Rantala,

aluevaaliehdokas (sd.),

kaupunginvaltuutettu,

sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen,

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän hallituksen jäsen,

Pietarsaari