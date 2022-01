Aluevaaliehdokkaan mielipide: Käytä äänioikeuttasi ja vaikuta tulevaisuuteen

Aluevaalit 2022

Soite ja soitelaiset ovat olleet yhdistetyn sosiaali- ja terveydenhuolto (sote) järjestelmän kehittämisen edelläkävijöitä Suomessa. Itselläni on ollut ilo olla mukana aikoinaan Soitea rakentamassa ja kehittämässä, kunnes sattumukset kuljettivat minut naapurimaakunnan sairaanhoitopiirin hoitotyön johtajaksi. Soiten malli kiinnostaa valtakunnallisissakin asiantuntijaverkostoissa ja usein saan kertoa siitä, miten Soite rakentui ja käynnistyi täällä Keski-Pohjanmaalla. Haluan viedä edelleen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja eteenpäin, nyt aluevaltuutettuna. Minulla on siihen osaaminen ja kokemus.

Aina on kehitettävää ja parannettavaa, eikä sote-järjestelmä taida koskaan tulla valmiiksi, koska elämme jatkuvan muutoksen aikaa. Tästä on esimerkkinä meneillään oleva Covid-pandemia, mikä on osoittanut monia kehittämistarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon resursseissa sekä kansallisessa että alueellisessa turvallisuudessa. Pelastustoimen liittäminen osaksi sote-kokonaisuutta onkin ollut mielestäni järkevä ratkaisu, joka tulee parantamaan alueellista varautumista ja turvallisuutta. Viranomaisyhteistyö onnistuu vielä paremmin saman katon alla.

Tulevaa sote- ja pelastuslaitosjärjestelmää tulee kehittää kokonaisuutena lain edellyttämällä tavalla. Aluevaltuutetun on ymmärrettävä mitä ja mistä päättää. Aluepäättäjien on kyettävä näkemään päätöstensä seurannaisvaikutukset koko alueen näkökulmasta. Siinä onnistutaan, kun muistetaan pitää asiakas ja potilas päätöksenteon lähtökohtana.

Apua on saatava niin kiireettömissä avun ja neuvon tarpeissa kuin kiireellisissä tilanteissakin, ammattitaitoisesti ja vaikuttavasti tuotettuna. Tulevaisuuden sote-palvelut tulevat olemaan monipuolisempia ja monialaisesti tuotettuja. Ne ovat digitaalisia ja osin etäpalvelujakin, mutta niillä ei koskaan voi täysin korvata lääkärin tai hoitajan, pelastajan tai sosiaalialan ammattilaisen antamaa hoitoa ja tukea.

Olen toiminut hoitotyön johtamistehtävissä melkein kaksikymmentä vuotta. Koskaan aikaisemmin en ole ollut näin huolissani osaavan työvoiman saatavuudesta sekä hoito- ja hoivatyön vetovoimasta. Lääkärivaje on myös jatkunut alueellamme pitkään, samoin sosiaalityö kärsii osaajapulasta. Ilman ammattilaisia ei voi tuottaa myöskään palveluja, joten osaajista on pidettävä aidosti kiinni. Tutkimusten mukaan henkilöstön pysymiseen eli pitovoimaan vaikuttavat mm. asianmukainen palkkaus, työhyvinvointia tukeva johtaminen, urakehitysmahdollisuudet sekä monipuolinen ja antoisa työ.

Tulevaa hyvinvointialuetta onkin johdettava tiedolla, ja strategiassa on asetettava selkeät tavoitteet palvelujen saatavuudelle, kriteerit palvelujen laadulle ja -vaikuttavuudelle sekä kustannusten hallinnalle. Kunnissa tehtävillä päätöksillä tulee edelleen olemaan kauaskantoista merkitystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sairauksien ennaltaehkäisyssä. Mielestäni onkin erityisen tärkeää, että kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö ja vuoropuhelu on jatkossa tiivistä.

Hyvä lukija, aluevaltuutettu on paljon vartijana. Nämä ovat tärkeät vaalit myös meille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille; ehkä siksi meitä onkin ilahduttavasti ehdolla näissä vaaleissa.

Toivon, että käytät äänioikeuttasi ja vaikutat tulevaisuuteen!

Kaija-Riitta Suonsyrjä,

aluevaaliehdokas (kesk.)

terveyshallintotieteen maisteri,

hallintoylihoitaja (EPSHP),

Kokkola