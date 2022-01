Pelastusalan ammattilaisten edustajien mielipide: Ei tingitä turvallisuudesta tulevalla hyvinvointialueella

Pelastustoimi siirtyy sote-palvelujen ohella hyvinvointialueen järjestettäväksi vuoden 2023 alussa. Tulevalla Keski-Pohjanmaan aluevaltuustolla on tärkeä tehtävä huolehtia pelastustoimen lähipalveluiden ja palveluverkoston toimivuudesta. Luottamushenkilöt ovat paljon vartijoita, sillä ihmisten turvallisuudesta ja lakisääteisistä velvoitteista ei voi tinkiä.

Hädän hetkellä sekunnit ja minuutit ovat elintärkeitä – odottavan aika on tunnetusti pitkä. Miten nopeasti saan apua tulipalossa, liikenneonnettomuudessa tai luonnon poikkeusilmiöiden uhatessa? Onko kotipaikkakuntani paloasema edelleen toimintakykyinen ja pelastuslaitoksella riittävästi henkilöstöä välittömässä lähtövalmiudessa? Näistä, ihmisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavista asioista, huolehditaan hyvinvointialueilla.

Pelastustoimen rahoitus ja henkilöstöresurssit on turvattava palvelun siirtyessä hyvinvointialueen vastuulle. Asukkaat luottavat siihen, että pelastustoimi turvaa henkeä ja omaisuutta hädän hetkellä.

Pelastustoimessa on yleisesti tunnistettu rahoitusvaje. Hyvinvointialueiden on kurottava kunnilta periytyvä rahoitusvaje umpeen sekä sitouduttava kehittämään pelastustoimea vakaalla ja pitkäjänteisellä resursoinnilla.

Alan pito- ja vetovoimatekijöiden tulee olla kunnossa, jotta turvallisuuden takaavia ammattilaisia riittää jatkossa pelastustoimeen töihin. Palomiehen palkan on vastattava työn vaatimuksia ja monipuolista ammattitaitoa. Kansalaiset tutkitusti arvostavat pelastusalan henkilöstöä, ja arvostuksen on näyttävä myös palkkauksessa. Valtakunnassa on palomiespula, joten kilpailemme Keski-Pohjanmaalla samasta työvoimasta muiden alueiden kanssa.

Pelastusalan ammattilaiselle on tarjottava työhyvinvointia tukevat työolot ja työurat. Ammattitaitoa on pidettävä yllä koulutuksilla ja harjoituksilla, jotta tosipaikan tullen ihmishenki pelastuu. Palomiehiä on oltava riittävästi samassa työvuorossa, jotta yksilön fyysinen ja henkinen työkuorma ei kasva kestämättömäksi.

Tähän asti pelastustoimen palvelut on tuotettu varsin niukoilla voimavaroilla. Tästä huolimatta alueemme asukkaat ovat voineet luottaa pelastustoimen kykyyn taata turvallisuus kaikissa olosuhteissa. Keski-Pohjanmaan aluepäättäjien on tunnistettava kansalaisten ja yrityselämän turvallisuustarpeet ja osoitettava riittävät resurssit turvallisuuden tekijöille.

Aluevaaleissa kannattaa olla tarkkana kenelle äänensä antaa. Aluevaltuusto päättää pelastuspalvelujen toimivuudesta sekä rahoituksen jakautumisesta sote-palvelujen ja pelastustoimen kesken. Tunteeko tuleva aluepäättäjä pelastustoimen tehtävät, haasteet ja toimintaympäristön?

Kim Nikula,

järjestön johtaja,

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL

Mikael Gebala,

puheenjohtaja,

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastusalan ammattilaiset