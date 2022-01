Venemessut osoittivat heti tarpeellisuutensa – kun muut messut talvelta on peruttu, Kokkolassa päästään järjestämään kevään ensimmäinen messutapahtuma

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan alueella ja sen lähiseuduilla on merkittävä, yli sadan yrityksen veneteollisuuden keskittymä, joka kattaa kaikenlaisen vesikulkuneuvojen rakentamisen kanooteista aina upeisiin miljoonaluokan purjeveneisiin. Niinpä on oikeastaan ihme, että Kokkolassa ei ole aiemmin innostuttu järjestämään venealan messuja.

– Messuja on pyöritelty meillä monta vuotta ja tiedetty, että ne sopisivat tänne. Nyt asia sitten otti tuulta alleen ja nyt vain ihmetellään, miksi ei olla lähdetty aiemmin toteuttamaan venemessuja, kertoo tapahtumaa järjestävän KPK Eventsin tapahtumapäällikkö Niina Palosaari.

Yhteistyökumppaneiksi on saatu Kokkolan kaupungin lisäksi KOSEK eli kaupungin kehitysyhtiö, sekä alan toimijat Finnmaster Boats Oy ja Ranuan Tarvikekeskus Oy. Kokkolalainen Finnmaster aikoo julkistaa messuilla uutta mallistoa.

– T-sarjan uusi lippulaivamme Finnmaster T9 2022 tulee olemaan ensimmäistä kertaa esillä tässä tapahtumassa, kertoo myyyntijohtaja Henri Nurminen tiedotteessa.

KOSEKin toimitusjohtaja Timo Lahtinen on innoissaan myös venemessujen ajoituksesta.

– Paitsi itse asia, myös ajoitus on oivallinen. Helsingin venemessut peruuntuivat, samoin monet kansainväliset messut. Tämä on ensimmäinen venemessu tälle vuodelle ja odotan tapahtumalta todella paljon, sanoo Lahtinen.

Veneteollisuus on Kokkolassa ja ympäröivällä rannikolla merkittävä työllistäjä – se työllistää tällä hetkellä jo noin 1500 ihmistä.

– Ja kun alihankkijat laminoijista puuseppiin otetaan mukaan, puhutaan parista tuhannesta työpaikasta, huomauttaa Lahtinen.

Veneala on suhdanneherkkä toimiala, jossa nousut ja laskut kuuluvat vuosikymmenten kiertoon. Nyt korona-aika on tehnyt alalle hyvää – kaikenlaisten veneiden kysyntä on noussut, kun hmiset ovat matkustelun sijaan ryhtyneen panostamaan turvalliseen ulkoiluun kotimaassa. Niinpä messuilla nähdään monenlaista kulkupeliä, jotka liittyvät veneilyn lisäksi kalastukseen ja vesiurheiluun.

– Messuilla on paljon myös oheisohjelmaa ja nähtävää kaikenlaiselle yleisölle. Meillä on muun muassa purjehdussimulaattori, on näytöksiä, joissa moottorikelkalla ajetaan vesillä, ja tietenkin jetski-näytöksiä eli taiturointia vesiskoottereilla, kertoo Palosaari.

Varsinaisia näytteille asettajiakin on runsaasti: kaikkinensa mukaan pyritään saamaan noin sata toimijaa.

– Tällä hetkellä on kartoitettu veneiden valmjistajat ja todella moni on lähtenyt mukaan. Parikymmentä venettä on jo varattu veteen ja koeajettavaksi, vaikka myyntiä on tehty vatsa pari päivää, naurahtaa Palosaari.

Messujen paikaksi valikoitui Meripuiston alue, joka mahdollistaa veneiden esittelyn laajasti ja aidossa ympäristössä.

– Tapahtuma ulottuu venevajojen päästä aina Meripuiston asuntomessualueelle saakka.

Ajankohdan valinta messuille tuntuu olevan oikea.

– Sitä mietittiin tosi kauan ja kartoitettiin kaikki muut venemessut Suomesta ja kansainvälisesti. Tämä toukokuun loppu on osoittautunut jo nyt hyväksi valinnaksi, kertoo Palosaari.

Ensimmäisille messuille odotetaan reipasta kävijämäärää.

– Odotamme tapahtumaan noin 10 000 vierailijaa, kertoo Palosaari.