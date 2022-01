Lukijan mielipide: Kiitos hyvästä hoidosta, Soite!

Saavuin 28.12 klo 11.00 Keskipohjanmaan keskussairaalaan ja sain diagnosen jo klo 13.00. Ei ongelmia kielen kanssa, ne kysyivät siellä heti minulta että onko ruotsi minun äidinkieleni. Sain palvelua ruotsiksi sekä ensiavussa että osastolla. Aamuisilla lääkärintutkimuksilla tulkki oli aina mukana jos lääkäri ei osannut ruotsia. Mitä jos minut olisi ensin viety Pietarsaareen ja sieltä Vaasaan, en olisi saanut edes diagnoosia saman päivän aikana.

RKP:n ehdokkaat ovat luvanneet äänestäjilleen että he saavat hoitoa SOITEssa jatkossakin, he ovat johtaneet äänestäjiään harhaan, he ovat johtaneet koko väestön harhaan. Se voi olla rangaistavaa. Mitä niin hyvää Pohjanmaalle kuulumisessa on? Mikä Keski-Pohjanmaassa vaivaa? Haluan vastauksen Brännkärrilltä ja Henrikssonilta. Pelkäävätkö he, etteivät saa tarpeeksi paikkoja Vaasan vaalipiirissä? Toivon, että RKP:tä äänestäneet alkavat painostaa ehdokkaitaan että he pitävät kiinni lupauksistaan. Älkää antako heidän johtaa teidät harhaan toista kertaa.

Jos esimerkiksi 80% päättää vaihtaa hoitopaikkansa Soiteen, RKP:n ei silloin tarvitse sanoa ”miksi vaihdoitte hoitopaikkaa?” Kun palvelupisteet ei ole auki enää täällä. Jos joudumme käymään Vaasan keskussairaalassa, niin matkat pitenee, ja tämä ei ole hyvä jos ottaa huomioon ilmaston ja nykyiset polttoainehinnat. Lisäksi matkoihin kuluu huomattavasti enemmän aikaa.

Vaasan keskussairaala ei käytä samaa tietojärjestelmä mitä Soite käyttää, ja olemme saanet rahaa takaisin Soitelta joka vuosi. Saa nähdä pitääkö meidän maksaa takaisin silloin kun kuulumme Vaasan keskussairaalaan.

Jos Kruunupyyn kunnalla alkaa menemään huonosti ja kuntaliitos tapahtuu, niin meidät liitetään luultavasti Pietarsaaren kanssa jos kuulumme Pohjanmaan hyvinvointialueeseen. Me alaveteliläiset ei voida hyväksyä tätä, siinä vaiheessa irtaudutaan ja liitymme Kokkolaan mielummin.

Se on kuten yleensä sanon: ”RKP tuhoaa koko Kruunupyyn kunnan”. RKP ei voi väittää, että he tukevat ruotsin kieltä Suomessa, miksi Kokkolan ruotsinkieliset sitten jätetään yksin? Puoluepolitiikka pitäisi jättää ulkopuolelle kun on kyse näin tärkeistä aiheista kuten kuntavaalit ja hyvinvointialuevaalit. Enemmistövaalitapa olisi parempi vaihtoehto. Miksi ei RKP anna meidän järjestää kansanäänestystä siitä, mihin me halutaan kuulua?

Jan Sjölund

Alaveteli