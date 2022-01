Pääkirjoitus: Uusien lääkäreiden saaminen maakuntaan on iso kysymys, jota ei ihmettelemällä ratkaista – Kerro miten temppu tehdään?

Soiten hallitus keskusteli maanantaisessa kokouksessaan erityisesti henkilöstötilanteesta. Aihe on kuuma ja siitä on riittänyt puhetta myös vaalipaneeleissa aluevaalien alla. Sosiaali- ja terveysala on hyvin työvoimavaltaista. Yksi pullonkaula on tulevaisuudessa myös pelastusalan henkilöstön riittävyys Keski-Pohjanmalla ja muuallakin Suomessa.

Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi arvioi maanantain kokouksessa, että henkilöstökysymys on yksi ydinasioista ja kriittinen menestystekijä. Toimitusjohtajan mukaan sote- ja pelastusalan asiantuntijoiden houkuttelemiseen Keski-Pohjanmaalle pitää panostaa "vielä nykyistäkin enemmän". Onko tähän asti panostettu riittävästi, sitäkin voi kysyä.

Hoitajapula on ollut valtakunnallinen kestoaihe vuosia. Tuntuu jokseenkin mystiseltä, miten tähän asiaan ei saada ratkaisua. Riittävästi palkkaa, järkevät työolosuhteet ja tarpeeksi opiskelupaikkoja. Ilmeisesti ratkaisu ei ole näin arkijärkinen, koska valtakunnan tasolla toimia ei ole tehty.

Myös pohjalaismaakuntia koettelee hoitajapula. Siinä ei ole kuitenkaan kaikki vaan tosiasia on myös se, että lääkäreitä ei saada. Soiten johdon mukaan yliopistokaupunkien ulkopuolelle ei aina haluta lähteä. Lääkäreitä on vaikea löytää edes ostamalla. Mutta pelkkä raha ei riitä, vaan tarvitaan muutakin motivaatiota taloudellisia syitä vähättelemättä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keski-Pohjanmaan keskussairaala on hyvin toimiva sairaala, jonka tulevaisuudessa ei näy ainakaan nyt sellaisia uhkakuvia, jotka estäisivät terveydenhoitohenkilökuntaa muuttamasta. Hyvin hoidetun sairaalan lisäksi alueella on paljon myönteisiä asioita, jotka voisivat vastata mielikuvaa hyvästä elämästä: kaunis luonto, lyhyet välimatkat ainakin kaupungissa, mahdollisuus asua väljästi, hyvät koulut, mahdolliset tukiverkot lapsiperheille.

Alueen hyviä puolia ei kannata luetella täällä jo asuville vaan kertoa niistä muualla Suomessa. On miljoonan euron kysymys, miten saadaan kesälääkärit palaamaan tai täkäläiset nuoret muuttamaan takaisin opintojen jälkeen. Lääkäri- ja hoitajapula voi aidosti uhata sairaalan tulevaisuutta.

Käytännön ehdotuksia saa lähettää toimitukseen. Tästä aiheesta lisää keskiviikon Keskipohjanmaassa.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.