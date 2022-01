Kristillisdemokraattien piirihallituksen mielipide: KD haluaa vahvan sairaalan Kokkolaan

Sote-uudistuksessa puhutaan yhteiskunnan tärkeimmistä palveluista. KD:n viesti on johdonmukaisesti ollut, että palvelut on laitettava uudistuksen keskiöön. Puolueiden väliset valtataistelut eivät saa määrittää sitä. Palveluiden rahoitus on turvattava.

Hallituksen sote-ratkaisulla monet alueet joutuvat vaikeuksiin. Varsinkin väestöä menettävillä alueilla rahoitus putoaa rajusti. Seurauksena on tuplarangaistus, kun alueelta katoavat niin elinvoima kuin palvelutkin. Hallituksen sote-ratkaisuun kuuluu myös se, että Kruunupyy leikataan Soitesta, mikä aiheuttaa murhetta kummallakin puolen rajaa. Pelastusalueesta leikataan irti Pietarsaaren seutu ja jäljelle jääneen alueen rahoitus on pelastusjohtajan mukaan pahasti alimitoitettu.

Valitettavienkin tapahtumien keskellä on tehtävä niin paljon kuin voi. Toimimalla yksimielisesti ja kaksikielisesti saavutamme tuloksia. KD haluaa korostaa varsinkin Keski-Pohjanmaan keskussairaalan palvelutason säilyttämistä yhteistyöllä, jolla asiakasmääriä voidaan saada kasvatettua. Kristillisdemokraatit kummallakin puolen maakuntarajaa työskentelevät tämän hyväksi. Meille alueen ihmisten hyvinvointi on tärkeämpi kuin Vaasaa painottava valtapolitiikka tai maakuntarajan muurin korottaminen. Kokkolan sairaala on Pietarsaaren seutukunnankin lähipalvelu.

KD:n piirihallitus:

Hanna-Lea Ahlskog, Kokkola

Alf Grankulla, Luoto

Sven Grankulla, Luoto

Merja Heikkilä, Veteli

Kristiina Hellstrand, Pietarsaari

Hannele Ilola, Kannus

Taina Koskela, Halsua

Rami Lehtola, Pietarsaari

Karin Saarukka, Kruunupyy

Mauri Salo, Kokkola

Bernt Snellman, Pedersöre

Björn Svenfelt, Kokkola

Eemeli Vuollo, Kokkola