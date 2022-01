Aluevaaliehdokkaan mielipide: Soite on edelläkävijä hyvinvointialuevaaleissa

Aluevaalit 2022

Kun eduskunta hyväksi lain hyvinvointialueista, sen perimmäinen tarkoitus on "luoda edellytykset suuremmalla itsehallintoalueella ja vaikutusmahdollisuuksien toteuttamiseen hyvinvointialueen toiminnassa”.

Keski-Pohjanmaa ja Soite on tässä muihin alueisiin nähden edelläkävijä, jopa 4–5 vuotta. Olemme täällä jo rakentaneet esim. toimivat hoitoketjut, jotka ylittävät maakuntarajat. Meillä on loistava yhteistyö Kruunupyyn kanssa, jonka soisi jatkuvan Soiten piirissä. Ikävä kyllä lainsäätäjälle tapahtui harmittava virhe, kun hyvinvointialueet jaettiin maakunnittain. Lakia ei suinkaan pitäisi olla vaikea muuttaa, jos vaan on rohkeutta myöntää, että pieleen meni. Kun ajatellaan mitkä synergiset hyödyt olisi saavutettu, kun rajat olisivat poissa ja Kokkola-Vaasa-Seinäjoki akselilla tehtäisiin osaamisalueittain yhteistyötä. Jokainen sairaala voisi keskittyä oman osaamisalueen ylläpitämiseen eikä tarvita osata kaikkea yhdessä sairaalassa.

Vaasan sairaalan ruotsinkielistä statusta olisi voitu lain kautta varmistaa. Mehän järjestämme kansalaisille palveluita läheltä ja asiakaslähtöisesti tarpeiden mukaan, asiakkaan omalla äidinkielellä. Jos asiakkaalla on tarve saada hoitoa toisen sairaalan osa-alueelta, ja pelätään että tulee kieliongelmia, on helppo siirtää asiakkaan lääkäriä potilaan mukaan hoitotoimenpiteen ajaksi. Pitää osata ajatella out of the box. Näin ei synny kielellisiä haasteita tai ongelmia, näin voitaisiin muutoinkin hyödyntää asiantuntijuutta alueella. Monessa sairaanhoitopiirissä on ongelmia saada lääkäreitä, jotka eivät osaa kunnolla kumpaakaan kieltä. Sekään ei ole hyvä asetelma.

Soitessa työn pitää jatkua hyvällä etumatkalla ja voimme tästä eteenpäin parantaa laatua keskittyä ja kiinnittää henkilöstön johtamiseen huomioita. Organisaatiota tulee keventää ja vähentää esimiehiä, yhdelle työntekijälle pitää ja tulee riittää, että lähiesimies on sananmukaisesti lähiesimies ja sen jälkeen mahdollisesti vastuualueen esimies ja sitten sairaalan johtaja. Muut nykyiset välijohtajat pois, suoraan työn tekemiseen vain, näin saadaan niin kaivattuja lisäkäsiä hoito- ja hoivatyöhön.

Vanhuksia ja ikääntyvien kuljettaminen ympäri maakuntaa tulee välittömästi lopettaa, ei makseta kilometreistä vaan hoivasta ja hoidosta. Pitää varmistaa, että on olemassa erilaiset asumismuodot, jotta jokaisella on valinnan mahdollisuus, ennen kaikkea asua omassa kunnassa, lähellä omaisia, omalla kielellä.

Senioreiden palveluissa etenkin kodinhoitajan työn suunnittelu ja aikataulutus tulee korjata. Aikataulut tulee olla rakennettu niin että he ehtivät olla hetken asiakkaan kanssa, jopa juoda iltapäiväkahvit ja kuulla hänen kuulumiset. Nämä hetket voivat olla äärimmäisen arvokkaita, kun arvioidaan asiakkaan hyvinvointia jaksamista ja kuntoa. Signaalit voivat olla pienet, mutta valpas hoitaja huomaa ne, jos aikaa on hetken pysähtyä. Näin voidaan puuttua ajoissa asiakkaan tilanteeseen, eikä meidän tarvitse lukea lehdessä kadonneista vanhuksista yksin vaeltamassa yöpuvussa, peloissaan.

Lopuksi sana lasten suojelusta. Olen huolissani isien roolista erotilanteissa. Minulle on kerrottu tapauksista, joissa isän pitää todistaa omaa kelpoisuutensa ja tahtonsa olla isä lapselleen. Äidit eivät tarvitse tätä todistelua, sana riittää. Isät ovat näin ollen lähes aina alakynnessä. Kohdellaanko heitä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti näissä tilanteissa? Äidillä on vahva rooli ja lähes aina huoltajuus annetaan äidille, vaikka jossain tapauksissa isä voisi olla parempi vaihtoehto lapsen huoltajana.

Lapsella tulee olla oikeus isään ja äitiin. Arvioidaanko näitä tapauksia objektiivisesti, miksi äitiä uskotaan oikeusasteissa ennemmin kuin isää? Olisiko ratkaisu, että saataisiin molempia sukupuolia olevia viranhaltijoita lasten suojeluun, mene ja tiedä. Jos olisi arviointiryhmä, jossa on molempia sukupuolia olevia viranhaltioita, tulisiko toisenlaisia päätöksiä?

Marlén Timonen,

aluevaaliehdokas (r.),

Kokkola