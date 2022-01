Aluevaaliehdokkaan mielipide: Muskettisoturit liikkeellä

Aluevaalit 2022

Alexandre Dumas kirjoitti vuonna 1844 teoksen Kolme muskettisoturia, joidenka tunnuslause ”yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta” on tullut tunnetuksi monessa yhteydessä ja sopii nyt erinomaisesti tulevien hyvinvointialueiden valtuustojen tehtäviin. Ei riitä se, että huolehditaan vain oman kunnan tarpeista, vaan on otettava huomioon myös, miten esimerkiksi Perhon Mökälän kylältä, tai Lestijärven Änäkkälästä, Kaustisen Salonkylästä tai mistä kunkin hyvinvointialueen kunnan kyliltä olevat asukkaat siten ovatkaan, niin he saavat sen mitä muutkin saavat.

Soite on jo tehnyt tätä työtä muutaman vuoden ajan ja siitä on hyvä jatkaa, vaikka ei aina ruusuja annetakaan. Ystävälliset sanat eivät maksa mitään, mutta ovat äärimmäisen arvokkaita sairaan, ikääntyvän ja vammaisen kohtaamisessa. Ainoa keino hoitohenkilökunnan jaksamisessa on se, että huolehditaan oikeasta hoitajamitoituksesta ja palkkauksen asiallisuudesta.

Suomi on jo neljättä kertaa maailman onnellisin kansa, mikä tuntuu ihmeelliseltä, kun näkee niin paljon surua ympärillään, mutta se ei olekaan tunne, vaan tulos, jota erilaisten mittareiden kautta on tulkittu. Onnellisuuteen ovat vaikuttaneet ennen kaikkea turvallisuus, puhdas ympäristö, terveelliset elämäntavat, vapaus, riittävä sosiaaliturva ja yleinen kiitollinen asenne (World Happiness Report 2021). Hyvinvointialueiden valtuustojen tehtävä on pitää huolta siitä, että Suomi on seuraavinakin vuosina maailman onnellisin kansa.

Siihen liittyy se, että asuinpaikasta riippumatta kaikilla on samat mahdollisuudet hoitoon, hoivaan ja pelastuspalveluihin, ja jos saatu raha ei riitä, muiden oman hyvinvointialueen kuntien tulee auttaa, eli yksi muiden ja muut yhden puolesta. Kenenkään ei tarvitsisi pelätä kuka häntä hoitaa sairauden ja ikääntymisen myötä, vaan turvaverkot rakennetaan jo ennen tilanteita. Yksi pahimmista asioista on se, kun vanhus joutuu elämänsä loppupuolella vieraan kunnan palvelukotiin, jossa ei ole ketään tuttua ”rippikoulukaveria”. Perheenjäsenillä saattaa olla pitkät vierailumatkat omaisensa luokse. Siitäkin huolimatta, että hoitohenkilökunta on ystävällistä ja hoito hyvää, moni kaipaa sitä omaa Tunkkaria, Jalmiinakotia, Iltaruskoa, Männistöä jne.

Kun jotain itsestäänselvää menettää, silloin nousee omaan arvoonsa monet asiat, joita ei ole edes ymmärtänyt arvostaa. Ivalon terveyskeskuksesta vähäisten synnytysten vuoksi loppui synnytystoiminta vuonna 1999. Ei ollut tarpeeksi ihmisiä, joidenka ääni olisi kuulunut vastustamaan lopetusta. Päätöksen jälkeen Pohjois-Suomen äidit synnyttävät Rovaniemellä. Nuorgamista synnytysmatkaa kertyy lähes 500 km. Itse Utsjoen Outakoskella asuessani synnytin myös Rovaniemellä, mutta matka oli lyhempi, 450 km. Kuka Keski-Pohjanmaalta lähtisi Helsinkiin synnyttämään tai astman, diabeteksen tai muun taudin hoitoon ja kontrolliin. Ei kukaan. Keskussairaala on lähellä, vaikka kaukana joidenkin mielestä.

Uusilla hyvinvointivaltuustoilla on paljon työtä edessään. Rahan jakaminen niin, että se riittää niin syrjäkylien kuin kaupunkien asukkaiden hoivaan-hoitoon ja pelastuspalveluun on osa vähentämään turvattomuutta lasten, nuorten, kehitysvammaisten ja ikääntyneiden palveluissa. Palvelujen tuottamiseen tarvitaan myös tekijöitä ja näkijöitä ja sitä, että työntekijöitä on riittävästi ja heistä pidetään myös huolta ja annetaan heille kiitosta.

Eija Seppä,

aluevaaliehdokas (kesk.),

Kaustinen