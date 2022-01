Koronan vastainen terveystaistelu muuttaa muotoaan. Nyt taistelun kovasta ytimestä "testaa-jäljitä-eristä", luovutaan sanasta jäljitä. Myös testauksessa siirrytään entistä enemmän kotona tehtäviin pikatesteihin.

– Tämä on pakollista muutosta, jotta voimme säilyttää terveydenhuollon kantokykymme. Tänään meillä olisi pitänyt olla 108 jäljitettävää positiivista testitulosta. On selvää, että emme siihen enää pysty, infektioylilääkäri Marko Rahkonen Soitesta kertoo.

Kokonaan jäljityksestä ei luovuta. Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell kertoo, että jäljitys keskittyy jatkossa niihin tartuntaketjuihin, jotka liittyvät hoitohenkilökuntaan, sairaaloiden ja terveyskeskusten asiakkaisiin sekä hoivakotien asiakkaisiin ja työntekijöihin. Tarkoituksena on katkaista tartuntaketjut laitosoloissa ja suojella siten kaikista heikoimmassa asemassa olevia.

– Tässä on onnistuttukin sikäli, että yli 60-vuotiailla on todettu vain 10 prosenttia kaikista koronatartunnoista, Rahkonen kertoo.

Rahkosen mukaan mitään paniikkinappulaa ei kannata silti painaa. Tutkimusten mukaan helposti leviävä eikä edes rokotteen avulla talttuva omikron-muunnos aiheuttaa vähemmän vakavaa tautimuotoa ja siksi sen kanssa on helpompi toimia. Lisäksi kolme rokotusannosta suojaavat edelleen tehokkaasti vakavaa koronan aiheuttamaa tautimuotoa vastaan.

– Vaikka omikron-muunnosta on nyt väestössä paljon, se ei ole nostanut ainakaan Keski-Pohjanmaan keskussairaalan koronapotilaiden määrää. Potilaiden määrä on pysynyt vakaana aina joulukuusta saakka.

Rahkosen mukaan uusittu korona-strategia neuvoo oireisia potilaita jäämään heti kotihoitoon. Keskussairaalan infektiovastaanotosta ja Soiten nettisivuilta saa tarkat toimintaohjeet siitä, kuinka kauan on oltava eristyksissä ja keiden riskiryhmäläisten on syytä ottaa sairaalaan yhteys ja pyytää viralliseen testiin pääsyä ja mahdollista lääkityksen muutosta. Vakavissa oireissa pitää aina ottaa yhteys lääkärin vastaanottoon.

– Mutta kaikki perusterveet lieväoireiset. Lukekaa tarkkaan ohjeet. Teidän ei tarvitse olla välttämättä yhteydessä mihinkään. Kotitestillä voi varmistua, onko koronaa vai ei ja uusia testi tarvittaessa. Kun sairaalan ja terveyskeskuksien puhelimet ovat kuormittuneita, on syytä välttää tarpeettomia soittoja, Rahkonen neuvoo.

Uuden koronaohjeistuksen mukaan sekä koronaan sairastuneen eristys että lähikontaktissa olevan karanteeni ovat jatkossa asiakkaan omalla vastuulla. Oireisen pitää jäädä kotiin ja sairastuneen omaehtoiseen karanteeniin, joka on uuden ohjeen mukaan viisi (5) vuorokautta oireiden alkamisesta.

Jos koululuokassa oppilas sairastuu, hänen tulee jäädä viideksi päiväksi kotiin, mutta muu luokka voi jatkaa lähiopetusta.

Kun kotiväen joukossa yksi sairastuu koronaan, on muilla perheenjäsenillä Rahkosen mukaan välttämätöntä jäädä omaehtoiseen karanteeniin. Sekä sairastavan potilaan eristys että altistuneen karanteeni kestävät viisi vuorokautta.

– Tässä tilanteessa toivoisi, että työnantajat joustavat sairauslomissa ja myöntävät ilmoituksella sairauslomaa jopa viideksi päiväksi. Sairauslomatodistuksen hankkiminen rasittaa sote-työntekijöitä, joita tarvitaan esimerkiksi rokotustehtäviin, Rahkonen toteaa.

Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell kertoo Soiten henkilökunnan tarpeen olevan nyt enimmillään aikoihin. Tämä johtuu siitä, että kaikki vakinaiset ovat töissä ja terveyspalveluissa käytetään lisäksi ennätysmäärä sijaisia.

– Koronaan sairastuu myös henkilökuntaa ja hekin joutuvat jäämään eristyksiin kuten muutkin. Siksi olemme haalineet suurin piirtein kaikki kynnelle kykenevät töihin, Dabnell kertoo.

Soiten joukkorokotuksista vastaava lääkäri Jukka Aro kertoo, että tällä haavaa Soiten yli 18-vuotiaasta väestöstä on rokotettu kolmella koronarokotteella yli puolet. Kahden rokotteen suojassa on selvästi yli 80 prosenttia yli 12-vuotiaista. Rokotustilanne on muuta maata parempi.

Aron mukaan rokottaminen sujuisi nopeamminkin, mutta niiden henkilöiden, jotka ovat sairastaneet virustaudin, joutuvat odottamaan 2-3 kuukautta seuraavaa pistosta.

THL:n ohjeiden mukaan kaksi rokotetta saaneen ja sen jälkeen koronan sairastaneen ei tarvitse enää kolmatta piikkiä hakea. Se kuitenkin ylilääkäri Rahosen mukaan annetaan, jos rokote halutaan.

Juttua päivitetty 15.26 Rahkosen terveysneuvoilla ja Arolta saaduilla tiedoilla rokotusten etenemisestä.