Aluevaaliehdokkaan mielipide: Liikuntaan pitää panostaa joka ikätasolla

Vastaan liikunnan aluevaaliehdokkaille Keskipohjanmaan mielipidesivulla 11.1. annettuun haasteeseen.

Vetelin sivistyslautakunta valitsi minut vuoden kuntoilijaksi 2021. Kiitos tästä kunniasta. Päivittäinen liikunta on minulle hyvin tärkeää. Liikunta on paras keino fyysisen ja psyykkisen kunnon ja aivoterveyden ylläpitämiseen. Sen vuoksi liikuntaan pitää panostaa joka ikätasolla.

Aluevaltuustojen osuus tässä asiassa olisi se, että neuvolatoimintaa, jota on pitkään ajettu alas ja vähennetty, pitäisi nyt päinvastoin lisätä lasten, perheiden, nuorten ja vanhusten osalta. Neuvoloiden pitäisi ohjata ja ohjeistaa kaikkia liikkumaan terveysvalistuksen avulla, sillä totuushan on se, että neuvolasta ja lääkäriltä saadut ohjeet ja suositukset menevät paremmin perille kuin hyvää tarkoittavien lähimmäisten neuvot.

Kuntien vastuulla taas ovat varsinaiset liikuntatoimet ja -paikat. Pienten kuntien liikuntatoimet ovat pääosin vapaaehtoisten toimijoiden vastuulla. Itsekin olen vuosia ollut seuran ja jaostojen toiminnassa. Liikuntaa harrastavien lasten vanhemmat ovat pyyteettömästi uhranneet vapaa-aikaansa harjoitteluihin kisoihin kaikkien liikkujien hyväksi. Kunnan pitäisi tulla tässä paljon enemmän vastaan ja tukea ja kannustaa näitä toimijoita, jotta tämä toiminta jatkuisi. Myös liikuntapaikat täytyy pitää hyvässä kunnossa. Vetelissä onkin erinomaiset liikuntapaikat ja maastot, urheilukentät ja uimahalli.

Toisessa mielipidekirjoituksessa vinoiltiin omien siltarumpujen haalimisesta. En tiedä, otinko turhaan itseeni, mutta olen todellakin ajanut Vetelin liikunta-alueelta maastoon johtavan alikulun laajentamista. Vilkkaan valtatie 13 toiselta puolelta alkavat hiihto-, maastojuoksu- ja frisbeegolf-radat ja alikulku on pieni, mutainen tunneli. Lähellä olevien koulun, päiväkodin vanhainkodin ja kehitysvammaisten hoitokodin asukkaat pääsisivät muiden liikkujien ohella vaikka rollaattoreilla tai pyörätuoleilla maastoreiteille, jos tunneli olisi isompi.

Samassa kirjoituksessa toivotettiin vanhemmat ehdokkaat huilailemaan ja antamaan tilaa nuoremmille. Oma sukulaispoikani pyrki ja pääsi Seinäjoen kaupunginvaltuustoon ja -hallitukseen sloganilla: Vaihtoehto vanhoille jäärille. Hyvä ja innokas nuorimies hän onkin, mutta harvinainen poikkeus ikäluokassaan. Ainakin omilla neljällä 22–40-vuotiailla lapsellani on vaativien töiden ja opiskelujen ja perheiden lisäksi niin vähän vapaa-aikaa, että sitä ei yhteisten asioiden hoitamiseen riitä.

Sen lisäksi uskon, että tässä uudessa tilanteessa aluevaltuustojen aloittaessa nopealla aikataululla, myös kokemuksella on sanansa sanottavana. Vaikka en viime kirjoituksessani meriittejäni maininnut, niitä on kunnanvaltuusto ja -hallitustoimien lisäksi maakuntavaltuuston ja seutuvaltuuston jäsenyys, maakuntaviestitoimikunnan jäsenyys, MetsäGroupin esimies- ja asiakaspalvelutehtävät, reservin kapteeni jne. Kaikesta on kertynyt kokemusta, jota ei pidä vähätellä.

Ilpo Åivo,

aluevaltuustoehdokas (ps.),

luomuviljelijä,

Veteli