Kino-Keskipohjanmaan vlogi perehtyy tällä kertaa kaikkiin neljään Wachowskin sisarusten Matrix-elokuvaan: The Matrix (1999), The Matrix Reloaded ja Revolutions (2003) sekä ensi-iltauutuus The Matrix Resurrections (2021). Videoblogissa jaetaan plussat ja miinukset eriteltynä jokaiselle Matrix-filmille perinteiset Kino-Keskipohjanmaan täysosumat eli tähtiarvosanat.

The Matrix Resurrections. Ohjaus Lana Wachowski. Käsikirjoitus Lana Wachowski, David Mitchell, Aleksandar Hemon. Kuvaus Daniele Massaccesi, John Toll. Pääosissa Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jessica Henwick. 148 min. K12. BioRex, Pietarsaari. Bio Rex, Kokkola.

★★★

Elämmekö unessa, kysyi jo itseoppinut filosofimme Yrjö Kallinen. Kolmekymmentä vuotta myöhemmin Matrix-sarjassa etsittiin todellisuutta silmänkääntötemppujen takaa. Nyt Wachowskin sisarusten alkuperäinen trilogia saa neljännen, täydentävän osan The Matrix Resurrections.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Nokian musta banaanimalli 8110 vilahtaa tässäkin. Matrixin ylösnousemus perustaa ymmärrettävästi vanhempien jaksojen varaan. Uutuus on pikemmin jälkikaiku ja loppuselvittely kuin itsenäinen osa. The Matrix (1999), The Matrix Reloaded ja The Matrix Revolutions (2003) muodostivat rikkaan maailman, jonka teemoihin Resurrections tarjoaa vain päivityksiä ja alaviitteitä.

Toinenkin Suomi-viite löytyy. Avainkohtauksessa soi Jefferson Airplanen laulu White Rabbit, jossa kitaraa soittaa amerikansuomalainen Jorma Kaukonen. Liisasta Ihmemaassa kertova sävelmä on komea, ja selkeä viite Matrixin perustuksiin, mutta paljon käytettynä klisee. Vastenmielisiä ovat massahypyt kerrostaloista. Ne tuovat mieleen terrorihyökkäyksen kaksoistorneihin, eikä sitä pitäisi vieläkään käyttää viihteellisesti.

Voi silti ihailla tapaa, jolla ohjaaja-käsikirjoittaja Lana Wachowski hellästi ja katsojan kädestä pitäen vie meidät takaisin Matrix-maailmaan. Neljäs osa syöksyy keskelle tapahtumia kerraten ohessa taiten, mistä on tultu ja mihin ollaan menossa. Nyt ohjaajasisaruksista asialla on vain Lana Wachowski. Vanhempien kuolemien jälkeen Lilly Wachowski ei halunnut palata menneeseen. Lanalle taas Neon (Keanu Reeves) ja Trinityn (Carrie-Anne Moss) ylösnousut toimivat suruterapiana.

Reeves on aina mukava nähdä valkokankaalla. Ikinuoreksi mielletty tähti paljastuu sentään kypsyneeksi, kun vertaa 57-vuotiasta näyttelijää takautumissa vilahtavaan siloposkeen. Tyylistä ei silti tingitä. Korpinmustat pitkät hiukset valuvat sateessa miehen kasvoille kuin öljyttyinä tai tervattuina. Valituksi jo aiemmin tituleerattu antisankari Neo on entistä enemmän vara-Jeesus – vastentahtoinen vapahtaja, joka mieluummin toivoisi maljan otettavan häneltä pois.

Carrie-Anne Mossia on nähty viimeksi Ylen pohjoismaisessa rikossarjassa Wisting. Näyttelijä osoittaa hallitsevansa yhä hyvin myös isoa valkokangasta. Tarinan alussa kohtaamme Tiffany/Trinityn perheenäitinä, jonka pojat ovat varhaisteini-iässä ja äidistään mustasukkaiset.

Mainittujen lisäksi mukana on muitakin entisiä hahmoja, mutta esittäjät ovat vaihtuneet. Kokonaan uusista rooleista vetävin on Jessica Henwickin neuvokas kapteeni Bugs. Heikoimmat eväät saa jälleen nähtävä, nyt kenraaliksi ylennyt Niobe (Jada Pinkett Smith) keskivaiheen unettavan pitkässä ja selittelevässä esittelyjaksossa.

Scifi-filosofisilta teepussimietteiltä ei vieläkään säästytä. Mukana on kuitenkin tervetullutta itseironiaa ja leikillisyyttä: tarinassa Matrixin neljättä osaa pukataan markkinoille tuottajayhtiö Warnerin vaatimuksesta. Vakavasti sarjaa ei pidäkään ottaa, vaan fantasiana. Sille tarjotaan viimein onnellinen loppu Wachowskin hyväntuulisena viilettävässä ohjauksessa.

Pääasia viimeisessäkin filmissä on päästä puhein ja visioin luoduista labyrinttimäisistä kerrostumista ulos ja toimintakohtauksiin. Näyttäviä hyppytemppuja ja sarjatulta riittää.

Nyt eivät Neo ja Trinity rakastele, joten ikäraja on vain K12. Neljäs Matrix on silti yhtä väkivaltainen kuin aiemmatkin. Lempeä ei varhaisnuorille saa näyttää, mutta keskeytymätön ammuskeluhan on ihan okei.