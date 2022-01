Suomen uutiset eli perussuomalaisten julkaiseman Perussuomalainen-lehden verkkosivuston mukaan energiayhtiö St1:n on esittänyt vaatimuksen lopettaa kansanedustaja Mauri Peltokankaan (ps.) vaalivideon esittämisen.

Televisiossakin pyörivällä 30 sekunnin vaalivideolla kokkolalaiskansanedustaja Peltokangas ajaa autoa ja manaa polttoaineiden hinnannousua. Video päättyy siihen, kun Peltokangas tankkaa St1:n kylmäasemalla.

– Kohta on aluevaalit. Tue suomalaista ostovoimaa ja äänestä pihalle bensan hinnan korottajat perkele, Peltokangas sanoo videolla, joka on linkitetty Suomen Uutisten juttuun.

Suomen Uutiset julkaisi juttunsa yhteydessä St1:n kirjallisen vaateen, jonka energiajätti lähetti perussuomalaisille.

– Vaalimainos on kuvattu St1:n liikepaikalla. St1:n asema on vaalimainoksesta tunnistettavissa. St1:ltä ei ole kuitenkaan pyydetty kuvauslupaa. St1 ei olisi myöskään antanut suostumusta vaalimainoksen kuvaamiseen, sillä St1 on sitoutumaton toimija, joka ei tee yhteistyötä minkään poliittisten puoleen tai järjestön taikka muunkaan aatteellisen yhdistyksen kanssa, St1:n vaateessa todetaan.

Energiayhtiön mukaan vaalimainoksesta erottuu St1:n liikepaikka ja logo, joka on St1:n laajalti tunnettu tavaramerkki.

Perussuomalaiset rp. kiistää St1 Oy:n vaatimuksen lopettaa Mauri Peltokankaan aluevaalimainoksen esittämisen tai mainoksen poistamisen kaupallisilta televisiokanavilta, sosiaalisen median kanavilta tai muiltakaan digitaalisilta alustoilta ja katsoo vaatimuksen monin perustein perusteettomaksi.

Kansanedustaja Mauri Peltokangas tviittasi asiaan oman vastineensa.