Aluevaaliehdokkaan mielipide: Mitkä vaalit ja miksi olen mukana?

Molemmat kysymykset tulevat aika ajoin eteen ja vaativat vastauksia. Niitä esittävät tuttavat ja lähipiiri ja välillä kysyn myös itse itseltäni, miksi olen mukana. Sen tiedän, mistä vaaleissa on kysymys.

Edessä on sote-historian suurin muutos ja jollakin tavalla se koskettaa jokaista asukasta ja ihmistä Suomen maassa. Hyvinvointialueelle siirtyy henkilöstö nykyisiltä työnantajilta, samoin palveluiden järjestämisvastuu. Ehkä emme vielä voi kuvitellakaan, mitä kaikkea se käytännössä tarkoittaa ja mitä kysymyksiä ja haasteita eteen tulee. Valmistelua on tehty pitkän aikaa eri työryhmissä niin hyvinvointialueella kuin henkilöstöä luovuttavissa organisaatioissa.

Nyt vaaleilla valittava aluevaltuusto on isojen päätösten edessä ja äärellä heti kun työ alkaa ja aikaa ei ole paljon. On kyettävä toimimaan yhdessä, koottava yhteen se tieto taito mitä valtuustolla on ja tehtävä yhteistyötä olemassa olevien tahojen kanssa.

Alueellisuuden vuoksi on tärkeää, että valtuusto olisi mahdollisimman laaja-alainen ja eri lähtökohdista. Ehdokkaita on iso ja kattava määrä, äänestäjät ratkaisevat ketkä meistä on sitten vaalien jälkeen päättämässä.

Omalta osaltani koen, että niin työhistoriani kuin muut yhdistys- ja luottamustehtävät antavat monipuolisen kuvan koko kuntakentän ja julkisen sektorin tehtävistä. Edellisellä kierroksella olin työn puolesta tiiviisti mukana maakuntauudistuksen valmistelussa.

Ammattiliiton päättäjänä ja pääluottamusmiehenä henkilöstöön liittyvät asiat ovat lähellä ja ymmärrys työntekokentän kokonaisuudesta on selkeä. Henkilöstölle muutos on iso monessa mielessä. Työhön sitoutunut, ammattitaitoinen väki tekee työtään sydämellä, kun olosuhteet ovat kunnossa. Se tarkoittaa riittäviä resursseja, oikeaa henkilöstömitoitusta sekä arvostavaa ilmapiiriä ja työnantajaa.

Potilasjärjestössä mukana olleena alueiden erilaisuus tällä hetkellä tulee usein eteen. Tutkimuksiin ja hoitoon pääsy sekä hoidon taso samoissa sairauksissa vaihtelee paljon. Näin ei saa jatkossa olla vaan asuinpaikasta ja alueesta riippumatta jokaisella tulee olla oikeus ja mahdollisuus päästä eteenpäin ja saada apua.

Päättäjien on sovitettava yhteen olemassa olevat taloudelliset resurssit ja alueen tarpeet sotepalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi. Panostus ennaltaehkäisevään työhön on avainasemassa kokonaisuuden kannalta.

Olen valmis mukaan tähän savottaan, päättämään ja kehittämään yhteistä aluetta ja siksi olen mukana ja ehdolla. Tärkeää on, että myös juuri sinä käytät oikeutta äänestää näissä vaaleissa!

Hanna Nikupaavo,

Lomatoimenjohtaja,

Pääluottamusmies, Ammattiliitto Jytyn liittohallituksen jäsen, puheenjohtaja Suomen Narkolepsiayhdistys ry, varapj Uniliitto ry,

aluevaaliehdokas (kesk.),

Kalajoki