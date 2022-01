Aluevaaliehdokkaan mielipide: Kolmannelle sektorille riittävät resurssit yksinäisyyden poistamiseen

Aluevaalit 2022

Keski-Pohjanmaan väestön ikääntymiseen ei ole varauduttu riittävällä tasolla. Ikäihmisten arki pitää saada mielekkääksi – elämä pitää olla muutakin kuin pelkästään vaivojen vankina olemista. Toimintakyky heikkenee ennen aikojaan, kun sydämessä on surua. Mielekäs toiminta on mitä tahansa toimintaa, jossa löydetään uusi merkitys omaan arkipäivään. Voimavarojen heikkeneminen, alhainen tulotaso ja ystävien puuttuminen rajoittavat aktiivisuutta. Rakkaasta harrastuksesta luopuminen saa helposti aikaan yksinäisyyden tai jopa mitättömyyden tunteen.

Yhteisulkoilut, yhteiset jumppatuokiot, taide- ja kulttuuriharrastukset, käsityöt, lukeminen, kyläily, soittaminen, kuorolaulu, sanaristikot, kalastus jne. edistävät tutkitusti ikäihmisten toimintakykyä. Ikäihmiset kaipaavat usein myös yhteisestä viihtyisää harrastus- ja kokoontumistilaa. Viihtyisä fyysinen tila edistää yhteistöllisyyden syntymistä, tokikaan yhteinen tila ei yksistään synnytä yhteisöllisyyttä.

Palveluja tarvitsevat ikäihmiset ja kolmannen sektorin palvelun tarjoajat eivät tällä hetkellä kohtaa riittävästi. Kolmannella sektorilla ei useinkaan ole riittävästi resursseja palveluidensa markkinointiin tai sitten markkinointi tapahtuu internetissä, ja ikäihmisten tiedonhakutaidot eivät ole riittäviä. Paras kanava toteuttaa markkinointi on ikäihmisen oma hoitaja.

Kolmannen sektorin eri yhteisöt voivat tuottaa ikäihmisille sellaisia palveluja, joita ei muualta saa tai niitä ei ole yrityskentän mahdollista tuottaa kustannustehokkaalla tavalla. Esimerkiksi kotitöissä avustaminen tai edellä mainittu harrastustoiminta ovat juuri tällaisia.

Kolmannen sektorin toimijoita on kuultava ja kuunneltava, jotta tämä uudistus onnistuu. Yksinäisyyttä ei aina voida kokonaan poistaa, mutta sitä voidaan eri tavoin helpottaa kolmannen sektorin toimesta. Tulevan hyvinvointialueen tärkeä tehtävä on verkostomainen toimiminen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, kolmannelle sektorille on turvattava riittävät resurssit yksinäisyyden poistamiseen.

Sari Innanen,

aluevaaliehdokas (kesk.),

kaupunginhallituksen puheenjohtaja,

Soiten valtuuston puheenjohtaja 2017–2021,

lakimies, lehtori,

Kokkola