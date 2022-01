Aluevaaliehdokkaan mielipide: Vastuu nuorista on vastuuta opiskeluhuollosta

Aluevaalit 2022

Nuorten pahoinvoinnin lisääntyminen on entisestään nostanut yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon merkitystä. Kyse on ennaltaehkäisevästä ja yksilöllistä tukea antavasta työstä. Turvallinen kouluympäristö tarkoittaa opiskeluhuollon palveluiden saatavuuden takaamista sekä hyvinvoivaa henkilökuntaa. Äärimmäisen olennaista on, että palvelut ovat saatavilla lähipalveluina siellä missä oppilaat ovat eli kouluissa. Nuorten näkökulmasta apua antavia ammattilaisia on yleensä helpompi lähestyä, kun tuki löytyy omasta kouluyhteisöstä.

Kysymys avun vastaanottamisesta on olennainen, koska nykyinen opiskeluhuollon lainsäädäntö antaa nuorelle laajan autonomian päättää haluaako tulla autetuksi vai ei. Kouluyksikköjen kasvaessa nuoren on helpompi jäädä huomaamattomaksi. Tulevan aluevaltuuston harteille jää päätettäväksi se, että miten opiskeluhuollon palvelut turvataan. Kuraattorit, koulupsykologit ja kouluterveydenhoitajat ovat aivan keskeinen tukiranka nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa. Sellaista riskiä ei saa olla, että hyvinvointialue alkaisi jossain vaiheessa keskittämään palveluita koulujen ulkopuolelle.

Opiskeluhuollon ammattilaiset näkevät erittäin suurena riskinä hallinnon karkaamisen kauas koulumaailmasta osaksi hyvinvointialueiden hallintoa. Miten yhteisöllistä opiskeluhuoltoa voi johtaa eri organisaatiosta, kuten hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveystoimen organisaatioista käsin? Syrjäytymistä ehkäisevä yhteisöllinen opiskeluhuolto edellyttää hyvät ja toimivat johtamis- ja koulutusrakenteet sekä jatkuvaa kehittämistä. Tämä vaatii koulujen, kouluympäristön ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyvää tuntemista. Aluevaltuustolla on suuri vastuu johtamisjärjestelmien saattamisessa toimiviksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tulevan aluevaltuuston tehtävä on turvata työrauha kuraattoreille, koulupsykologeille ja kouluterveydenhoitajille. Tämä tarkoittaa selkeää tiedottamista tulevaisuuden näkymistä liittyen johtamiseen ja oman toimenkuvan muodostumiseen. Nuoriin kertyneen hoitovelan purkaminen vaatii vuosien työn. Turvataan opiskeluhuoltoon riittävät resurssit, jotta kuukausien jonot koulupsykologien vastaanotolle sekä mahdollisuudet saada tiivis keskustelusuhde kuraattorin kanssa helpottuisivat. Takuu pikaisesta avun saamisesta on ulotettava myös opiskeluhuollon palveluihin. Tämä ei nykyisellään toteudu.

Pekka Kauppi,

lehtori,

aluevaaliehdokas (kok.),

Ruotsalo