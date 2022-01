Aluevaaliehdokkaan mielipide: Aluevaalien talous

Aluevaalit 2022

Aluevaaleihin ei aina yhdistetä talousasioita, vaikka juuri talouden mahdollisuuksiin perustuvat kaikki esitetyt soteasiat. Henkilöstömitoitukset ja palveluiden mahdollinen laajentuminen. Kaikissa tapauksissa on toimittava tarkan euron säännöillä, jotta tärkeät palvelut voidaan toteuttaa.

Soten rahoille on kyllä ottajia, mikäli talouden hoito ei ole ankkuroitu maksavaan organisaatioon. Tästä hyvä esimerkki on kansainvälisten hoitojättien invaasio viime vuosina. Menetimme paikalliset vanhusten hoitoyksiköt muutamassa kuukaudessa yrityksille, joiden tavoite ei keskeisesti ole hoidon laatu, vaan taloudellisen toiminnan tuottavuus. Tapaus oli mahdollinen siksi, että sosiaalitoimi ei ollut valmistautunut kilpailutukseen eikä yrityskauppoihin. Eivät kansainväliset yritysketjut tulleet Suomeen hyvästä sydämestä meitä auttamaan. Eurooppalainen sosiaalinen markkinatalous sai vakavan iskun.

Menetelmät on viimeistään nyt otettava tarkasteluun. Pääratkaisu tehdään kunnallisen ja yritystoiminnan välillä. Yritykset pystyvät suuren joustavuutensa perusteella toimimaan kunnalliseen toimintaan verrattuna merkittävästi alhaisemmalla kustannustasolla. Sillä olisi näin merkittävä hyötypotentiaali tarjottavana. Hoivayritysten pitämiseen maakunnallisena on olemassa tapoja yhtiömuodon ja yhtiösopimusten tasolla. Tällöin kunnat ja ennen kaikkea me kuluttajat hyötyvät asiasta sekä taloudellisesti että toiminnallisesti.

Maakuntahallinnon perustaminen oli virhe. Hoitotyöhön tuli yksi hallinto-organisaatio lisää kuluttamaan siihen tarkoitettuja verovaroja. Ratkaisu ei ole optimaalinen, mutta asia on nyt kuitenkin poliittisella areenalla päätetty ja demokratiassa se on otettava totuutena. Vaaleissa on kuitenkin huomioitava hoidon lisäksi taloudellinen puoli, jotta hyvät tavoitteet voidaan toteuttaa.

Veijo Hukari,

kauppatieteiden lisensiaatti (kok.),

Kokkola