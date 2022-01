Herkästi tarttuva omikronmuunnos on syrjäyttänyt koronan aiemmat variantit Suomessa suurelta osin: "Koronatartunnoissa tasaantumista viime viikkoina", sanoo STM:n johtava asiantuntija

Koronaviruksen tartunnoissa on ollut havaittavissa jonkinlaista tasaantumista Suomessa viime viikkoina, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki. Hän kertoi pandemian tilanteesta koronatilannekatsauksessa torstaina.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on Suomessa yli 2 000 tartuntaa sataatuhatta ihmistä kohden kahdessa viikossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja STM:n mukaan koronan herkästi tarttuva omikronmuunnos on syrjäyttänyt koronan aiemmat variantit Suomessa suurelta osin.

– Rokotukset suojaavat yhä erinomaisesti vakavalta koronataudilta, mutta huonosti koronan omikronmuunnoksen tartunnalta, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Otto Helve.

STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen puolestaan kertoi, että rokotustahti on kiristynyt Suomessa uudenvuoden jälkeen.

– Nyt rokotuksissa on yli puolen miljoonan annoksen viikkovauhti. Siitä huolimatta menee viikkoja, että kolmannen rokoteannoksen osalta päästään 80 prosentin kattavuuteen 18 vuotta täyttäneen väestön osalta, hän sanoi.

Testauksen ja jäljityksen päivitys meneillään

Omikronmuunnoksen osalta viranomaisilla on Helven mukaan Suomessakin näkemys, että sen taudinkuva on lievempi kuin aiempien varianttien osalta.

Asiantuntijat myönsivät torstain tilannekatsauksessa, että etenkään suuremmissa kaupungeissa testauksissa löydetty koronatartuntojen määrä ei enää kuvaa todellista tartuntamäärää. Todellinen tartuntamäärä on selvästi suurempi kuin todettujen tartuntojen määrä. Tämä johtuu muun muassa siitä, että osa kotitesteillä havaituista tartunnoista ei tule terveysviranomaisten tietoon.

Myös ikäluokkakohtainen koronatartuntaseuranta on asiantuntijoiden mukaan haasteellista, kun osa tartunnan saaneista ei enää hakeudu viralliseen testaukseen.

Testaus- ja jäljitysstrategian päivitystyö on käynnistetty. Virallisesti koronatesteistä 32 prosenttia on positiivisia.

Pandemiahuippu eri aikaan eri osissa maata?

Pandemian huippu saattaa terveysviranomaisten mukaan tulla eri osissa maata eri aikaan.

– Mikäli epidemiatilanne sallii, rajoitusten asteittainen purkaminen ja koronapassin uudelleen käyttöönotto voitaisiin aloittaa helmikuun puolivälin jälkeen, sanoi STM:n strategiajohtaja Pasi Pohjola.

Pohjolan mukaan resurssit eivät riitä testaamaan kaikkia oireisia mahdollisesti koronatartunnan saaneita.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla koululaisten poissaoloprosentit eivät eroa siitä, mitä ne olivat syksyllä, vaikka tartuntamäärät ovat korkeampia, Helve lisäsi. Hänen mukaansa on hyvä merkki, että koulujen tilanne nimenomaan pahemmilla epidemia-alueilla ei näytä poikkeavan syksyn tilanteesta.

Kolmannen piikin saanut liki puolet aikuisista

Kolmannen koronarokotteen on saanut nyt liki 45 prosenttia Suomen 18 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Toisen koronrokoteannoksen kattavuus on lähes 84 prosenttia 18 vuotta täyttäneistä.

Sairaalahoidossa on nyt koronan takia Suomessa 299 ihmistä, tehohoidossa on puolestaan 61 ihmistä. Noin viidesosa tällä hetkellä sairaalahoidossa olevista on hoidossa muusta syystä kuin koronatartunnan vuoksi.

Koronaan liittyvistä syistä on kuollut Suomessa tähän mennessä yhteensä 1 762 ihmistä.