Aluevaaliehdokkaiden mielipide: Yhteistyöllä menestykseen

Aluevaalit 2022

Elämme ja asumme kahden hyvinvointialueen rajan eri puolilla. Mutta meillä on yhteiset intressit. Olemme useiden vuosien aikana tehneet yhteistyötä modernin senioriasumishankkeen tiimoilta Kokkolassa. Innovatiivinen konsepti, jossa asuminen toteutetaan niin, että asukkaat saavat palvelunsa läheltä. Jokainen taho on tuonut oman erityisosaamisensa yhteiseen pöytään, jotta toteuttaminen olisi mahdollista.

Me näemme sosiaali- ja terveysreformin rakennusprojektina, jossa työstämme sekä rakenteita että sisältöä. Molemmat osiot edellyttävät osaamista ja paneutumista, mutta kaikkein tärkeintä on, että löydämme yhteisen vision ja tahtotilan. Silloin pitää nähdä mahdollisuudet ja innovatiiviset uudet keinot esteiden sijaan.

Me haluamme toimia niin, että molemmat hyvinvointialueet tarjoavat parhainta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelua asukkailleen. Haluamme myötävaikuttaa hyvään ja toimivaan yhteistyöhön ja vuoropuheluun. Palvelujen tuottamisvastuu on kummallakin hyvinvointialueella, mutta on mahdollista löytää erilaisia yhteistyön muotoja, joista kaikki hyötyvät. Monet erikoissairaanhoidon palvelut ovat jo nykyisen lainsäädännön puitteessa asukkaiden käytettävissä valinnanvapauden perusteella. Mutta on myös osa-alueita, joista pitää sopia, jotta eri hyvinvointialueiden asukkaat voivat niitä käyttää. Valmistelutyö on jo meneillään, mutta monet tahot kyseenalaistavat sitä. Kuten missä tahansa rakennusprojektissa on helppoa kritisoida puolivalmista työtä.

Aluevaaliehdokkaina meillä on yhteinen visio ja tahto tehdä työtä toimivien hoitoketjujen luomiseksi eri hyvinvointialueiden välillä. Tämän vision jaamme monen muun puolueemme ehdokkaan sekä muiden puolueiden ehdokkaiden kanssa Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Lupaamme että yhteistyössä toistemme ja muiden kanssa turvaamme hoidon, hoivan ja turvan lähellä sinua.

Joacim Sandbacka,

aluevaaliehdokas (r.),

Alaveteli

Margita Lukkarinen,

aluevaaliehdokas (r.)

Kokkola