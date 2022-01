Aluevaaliehdokkaan mielipide: Yhteistyöstä hyötyy koko maakunta

Aluevaalit 2022

Tämä kirjoitus on ehdokkaalle erilainen, koska en lupaa mitään lisää, jos minut valitaan valtuustoon. Minun mielestä pitää olla realisti ja todeta, että kustannukset kasvavat vuosi vuodelta ja meillä ei ole resursseja vahvistaa toimintoja meidän alueella. Minun mielestä Keski-Pohjanmaalla tilanne on erittäin hyvä tällä hetkellä ja hyvä tavoite on säilyttää nykyinen palvelutaso.

Haluan olla vahvistamassa maakunnallista yhteistyötä, koska koko maakunnan hyöty on se, että maakunnan keskus, Kokkola voi hyvin ja kehittyy.

Ja myös toisinpäin Kokkolan etu on se, että maakunnan muut kunnat Kokkolan ympärillä menestyvät ja kehittyvät niin se vie myös Kokkolaa eteenpäin.

Tämä kun pidetään mielessä niin voimme saada sellaista lisäarvoa toimintaamme, jota ei voi rahassa mitata. Jääräpäisyyden aika on ohi, sillä yhteistyö ja yhdessä tekeminen on oikea tie tulevaisuudessa meidän pienessä maakunnassa.

Olen miettinyt paljon, että kuinka tähän hoitohenkilöstön riittävyyteen ja jaksamiseen voitaisiin vaikuttaa. Mitkä ovat ne toimenpiteet?

Yksi askel oikeaan suuntaan on tämä Kpedu:n hoiva-alan avustajakoulutus, jolla saataisiin uusia käsiä hoitoalalle. Tämän koulutuksen suorittaneilla on oikeus hakeutua avustaviin tehtäviin sosiaali- ja terveysalalle. Näin ollen lähihoitajat saisivat työparin itselleen ja sairaanhoitajien työpanos saataisiin sairaanhoitoa vaativiin tehtäviin. Tämä olisi juuri oikeanlainen investointi lähihoitajien ja sairaanhoitajien työhyvinvointiin. Kuormittavan kiireen vähentyminen vaikuttaa lisäksi niin, että sairaspoissaolojen määrä vähenee ja esimerkiksi kiireen vähentymien lisää opiskelijoiden ohjaamiseen käytettävää aikaa.

Vielä kun saataisiin alan maine kuntoon ja koko alueen markkinointia tehostettua niin, että ihmiset valitsisivat Keski-Pohjanmaan asuinmaakunnakseen niin olisimme hyvällä tiellä.

Olen seurannut läheltä Vetelin ja Perhon sopimuspalokuntien toimintaa. Näissä kahdessa kunnassa on mukana toiminnassa riittävästi henkilöitä, jotta hälytyksiin saadaan riittävästi osaavaa henkilöstöä. Vielä ongelmana on jatkuva ja säännönmukaisen peruskoulutuksen järjestäminen sopimuspalokuntalaisille. Vieläkö tämä saataisiin kuntoon niin voisimme olla tulevaisuuden suhteen turvallisin mielin.

Petri Saari,

aluevaaliehdokas (kesk.),

Veteli