Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Perusosaamista sopuhintaan

Viiniarvio

Carrascal Cabernet Sauvignon Malbec Organic 2020, Argentiina, 11,99 €

Tähän aikaan vuodesta uusia viinejä ei tupsahtele myymälän hyllylle kovin usein, mutta jotain sentään. Sattumoisin vielä Argentiinasta, josta on tullut paljon kohtuullisen hyviä punaviinejä. Tällä kertaa testissä on Carrascal, joka on tehty Cabernet Sauvignon ja Malbec rypäleistä.

Yllättävän monipuolinen tuoksupaketti ja hyvä tähän hintaluokkaan.

Viinin tuoksu on täyteläisen marjainen, kypsää mustaherukkaa, boysenmarjaa, vähän makeampaa viikunaa, mokkaisuutta, mutta myös taatelikakun tapaista mausteisuutta. Yllättävän monipuolinen tuoksupaketti ja hyvä tähän hintaluokkaan.

Maku seuraa tuoksua ja on tasapainoinen, marjaisuus on rotevaa, mutta ei onneksi liiallisen hillomaista. Kypsä karhunvattu, tumma kirsikkaisuus ja mustaherukkaisuus ovat luontevia, eivät liiaksi käsitellyn tuntuisia. Rypäleiden sokeripitoisuus ei ole noussut liian suureksi kuten Euroopassa alkaa yhä useammin käydä lämpenemisen vuoksi.

Kuten ennenkin, Argentiinasta tulee hyvä ja suoraviivainen pihviviini, ei liian raskas, vaan juuri sopiva myös porolle tai lampaanlihalle. Viini täydentää oikeastaan perinteisen pihvin lisäksi melkein minkä tahansa liharuuan, se on hyvin monikäyttöinen makunsa puolesta. Ja erittäin sopiva muutenkin talviseen aikaan.