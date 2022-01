Aluevaaliehdokkaan mielipide: Onneksi on Keski-Pohjanmaa

Aluevaalit 2022

Keski-Pohjanmaa on pienin uusista hyvinvointialueista. Jotkut ovat sitä surkutelleet. Todellisia haasteita on varmasti paljon edessä, miten resurssimme riittävät. Pienuudella on kuitenkin myös vahvuutensa.

Emme ole suurten alueiden reuna-aluetta. Vanha sanonta: ”Poissa silmistä, poissa mielestä,” toteutuu usein liian helposti suurten alueiden kohdalla. Meille on onneksi alueemme ja sen asukkaiden tuttuus. Pienellä alueella on helpompi tulla kuulluksi. Kun tulee kuulluksi, kokee tulevansa ymmärretyksi ja hyväksytyksi.

Meillä keskipohjalaisilla tulee olla kunnia-asiana, ettei alueellamme missään päin koeta, että ollaan reuna-aluetta ei alueellisesti eikä äidinkielestä johtuen.

Samalla meillä tulee olla syli avoinna ottamaan vastaan koko vanhan Keski-Pohjanmaan alueen asukkaat Kalajokilaaksosta ja myös Kruunupyyn alueelta aina Pietarsaarta myöten. Monet heistä ovat jo tähänkin mennessä kokeneet: Onneksi on Keski-Pohjanmaa! Tulevaisuudessa tehtävät strategiat tulee mielestäni laatia niin, että ne ovat avoimia meitä ympäröiville alueille ja niiden asukkaille ja mahdollisimman kattavia ja turvaa tuovia kaikille keskipohjalaisille sekä sosiaali- että terveyspuolella ja pelastustoimessa.

Hannu Kippo,

kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän puheenjohtaja, kirkolliskokousedustaja

aluevaaliehdokas (kd.)

Kokkola