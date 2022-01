Aluevaaliehdokkaan mielipide: Vaikuta hyvinvointiisi äänestämällä

Aluevaalit 2022

Nyt käytävissä ensimmäisissä aluevaaleissa on kyse ihmisten arjen asioista mm. neuvolapalveluista, sairaanhoidosta, koulupsyykkarista, vanhusten ja vammaisten henkilöiden asumispalveluista, ensihoidon ja palotoimen palveluista. Kaikki sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle vuoden 2023 alusta. Näissä vaaleissa valitaan valtuusto, joka on rakentamassa ja päättämässä uuden hyvinvointialueen kivijalasta ja toimintaa ohjaavasta strategiasta. On tärkeää, että valtuusto pystyy katsomaan tulevaisuuteen ja perustamaan linjaukset ja päätökset tutkittuun tietoon ja alueen asukkaiden tarpeisiin. Hyvinvointialuetta tulee rakentaa rohkeasti uutena kokonaisuutena palvelemaan alueen asukkaita.

Uudistuksen tärkeä tavoite on, että palvelut ovat lähellä ihmistä. Keskustan tavoitteena on, että jokaisessa kunnassa on vähintään yksi soteasema. Soteasemalta tulee saada usein tarvittavia palveluita. Harvemmin tarvittavia erityispalveluita voidaan myös toteuttaa soteasemilla joko paikan päällä tai etäyhteyksillä. Ihmisillä tulee olla mahdollisuus asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään kotona toteutettavien palveluiden avulla.

Korjaavien ja auttavien palveluiden lisäksi on tärkeää, miten ennaltaehkäisemme ongelmia. Tutkimustiedon mukaan liikumme ja nukumme liian vähän ja ruokailutottumuksissa on korjaamista. Liikunta, ravitsemus- ja muu terveysneuvonta liittyvät tiiviisti sairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen. Järjestelmällinen yhteistyö ja vuoropuhelu hyvinvointialueiden, kuntien, seurojen, yhdistyksien ja yritysten kanssa on tärkeää, jotta nämä palvelut olisivat asiakkaille saavutettavia ja ihmisen kokoisia.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkossa kunnan ja hyvinvointialueen yhteinen tehtävä. Hyvinvointi on elämän ja arjen mukavaa sujumista. Palvelut tulee toteuttaa niin, että ne huomioivat ihmisen kokonaisuutena erilaisissa elämäntilanteissa. On tärkeää, että Ihmiset voivat osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Näissä vaaleissa valittava valtuusto päättää meidän jokaisen arkea koskettavista asioista. Kannustankin siihen, että jokainen äänioikeutettu osallistuu päätöksentekoon käymällä äänestämässä. Äänestyskäyntiin voi liittää helposti mieltä ja kehoa virkistävän ulkoiluhetken.

Helena Kinnunen,

aluevaaliehdokas (kesk.),

Reisjärvi