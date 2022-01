Kristina Holmqvistin muistokirjoitus: Aktiivinen vaikuttaja oli monessa mukana

Vuoden 2022 toisena päivänä Kristina Holmqvist nukkui pois nopeasti etenevän sairauden uuvuttamana. On haastaavaa saada koottua yhteen muistokirjoitukseen kuka Kristina oli ja mitä kaikkea hän sai aikaiseksi elämänsä aikana. Hän oli monessa mukana.

Hän oli äiti, vaimo, anoppi, isoäiti ja isosisko. Hän vaikutti laajasti yhteiskunnallisiin asioihin. Hän oli luomuviljelijä, kunnallispoliitikko, kirkkovaltuutettu sekä kulttuurityöntekijä. Hän osallistui aktiivisesti yhdistystoimintaan. Karleby ungdomsföreningenin teatteritoiminta, laulu, musiikki, tanhu ja nuorisotyö oli hänellä lähellä sydäntä, kuin myös Anders Chydeniuksen pappilayhdistys sekä Marttajärjestö. ”Mikä turvallisuuden ja ilon tunne, kun saa kuulua yhdistykseen, jossa tuntuu kuin olisi kotona. Jossa samaistuu yhteisen historian, kielen ja huumorin kautta. Jossa syntyy me-henki joka antaa voimia kaikissa elämän vaiheissa. Surussa ja ilossa. Et ole koskaan yksin tai hylätty”, hän sanoi juhlapuheessa vuonna 2002.

Hän osallistui aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hänen luennoistaan ja mielipidekirjoituksistaan näkee ihmisen joka on tyytyväinen, etsivä, pyrkii harmoniaan ja kasvuun, mutta jolla myös on valmius ja velvollisuudentunne puuttua asioihin, joka ei alistu auktoriteetteihin kyseenalaistamatta, yrittämättä keinuttaa venettä jotta jotain tapahtuisi tai jokin muuttuisi. Otsikolla ”Paulus – nyt riittää!” lehdessä Österbottningen hän aloitti ajamaan seutumme naispappeusasiaa. Hänen aiheitaan oli myös saada taiteelle ja kulttuurille puheenvuoroja kirkon toimintaan. Tästä esimerkkinä näytelmä Maria Magdalenasta, projekti jonka Kristina laittoi alulle saatuaan yhteyden käsikirjoitaja Margaretha Skantzeen. Näytelmää nähtiin yhteensä 65 kertaa Pohjoismaissa, Eestissä sekä Pietarissa. Kristina ja hänen miehensä Fjalar tuottivat näytelmän ja järjestivät kiertueen. Juhlapuheessa hän sanoi: ”Annetaan luovan taiteen avata meidän aistimme. Antaa sen tuoda meille energiaa jotta meidän on mahdollista tavoittaa se aaltopituus missä taivaan ääni kuuluu. Antaa sen välittyä meidän kirkoissamme, sekä naispuolisten että miespuolisten pappien kautta. Vierekkäin.”

Luomuviljelijöinä hän ja hänen miehensä Fjalar olivat uranuurtajia. He siirtyivät luomuviljeljelyyn vuonna 1966 kun molemmat olivat alle kolmekymppisiä. He joutuvat taistelemaan aatteensa puolesta, ja heitä kohdeltiin alentavasti ja jopa aggressiivisesti aluksi. Myöhemmin he saivat kokea, että yhä useampi seurasi heidän esimerkkiään. Myös tässä mittelössä Kristina toi esiin itsenäisen ajattelun tärkeyttä, tutkimista ja kyseenalaistamista. Artikelissa Marthabladetissa vuonna 1971 här nosti esiin huolensa elintarvikkeiden lisäaineista ja elintarvikeväreistä. Hän peräänkuulutti biologisesti viljeltyjä vihanneksia ja hedelmiä kauppoihin.

Kristina oli aktiivinen Karleby ungdomsföreningenin riveissä 1950-luvun lopulta aina kuolemaansa asti. Vuosina 1977-1992 hän oli Kokkolan kaupunginvaltuuston jäsen, kahtena näistä vuosista kaupunginhallituksessa, sekä myös ympäristölautakunnan valvontaosaston jäsen, perusturvalautakunnan jäsen ym. Vuodesta 1980 hän oli Martta, Karleby Marthaföreningenin jäsen, puheenjohtaja vuodesta 2009 ja Linnusperän Marttapiirin puheenjohtaja vuodesta 2011. Samana vuonna perustettiin Anders Chydeniuksen pappilayhdistys, jonka perustajajäsen hän oli. Kristina oli myös Wasa Teaterin säätiön Teatterihallituksen jäsen vuosina 1978-79.

Monessa yhteydessä Kristina pohti Lars Huldénin näytelmää Anders Chydeniuksen elämästä. Loppukohtauksessa Anders on kuollut ja taivaan portaat nousevat hänen edessään ja hänen isänsä Jakob tulee ja ojentaa kätensä kohti poikaansa ja sanoo: ”Nyt mennään sisälle, Anders.” Niin Kristina halusi uskoa, että tapahtuu. He, jotka ovat menneet toiselle puolelle ennen meitä seisovat portilla ja ojentavat kätensä meitä kohti kun on meidän vuoro ylittää raja. Kristinaa kaipaamaan jäävät poika Mats perheineen, siskot ja siskojen lapset perheineen, sukulaiset ja laaja ystäväpiiri.

Kristina sai seuraavat kunniamaininnat:

1980 Kulttuurilautakunnan Kokkola-palkinto

1987 Hopeinen Kokkola-mitali

1988 Johannes Klockarsin muistomitali

1989 Folktingetin mitali

1990 Kansanvalistusmitali, Svenska Folkskolans Vänner

1990 Svenska Kulturfondenin palkinto

1995 Stiftelsen Svenska Kulturfonden i Gamlakarlebynejdenin kulttuuripalkinto

2005 Fredrika Runeberg -stipendi yhdessä Fjalarin kanssa

2003 Vesistönhuoltopalkinto, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

2007 Seurakuntaliiton kulttuuripalkinto

2011 Marttaliiton iso hopeamerkki

2019 Vuoden Lucina

Maria Backman-Björkqvist