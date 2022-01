Aluevaaliehdokkaan mielipide: Kaikki ikäryhmät täytyy huomioida

Aluevaalit 2022

Aluevaalit on hyvässä vauhdissa ja ennakkoäänestäjiäkin on käynyt uutisten mukaan ihan mukavasti. Toivottavasti äänioikeutetut käyttävät äänensä viimeistään 23. päivä, kun on virallinen äänestyspäivä.

Aluevaalit on tärkeät vaalit, koska silloin valitaan aluevaltuutetut, jotka hoitaa asioita hyvinvointialueella eikä enää kuntakohtasesti. Pohjanmaan Vasemmisto haluaa olla mukana hoitamassa myöskin muitten mukana, että tasa-arvo tulee huomioitua ratkaisuissa, mikä on tärkeää. Tietenkin on asioita, jotka ratkaistaan kuntakohtasesti.

Kaikki ihmisryhmät pitää huomioida vauvasta vaariin ja mummuun. Vammaisten palvelut, joista vähempi puhutaan, kuuluu olla tasavertaisia meidän muitten kanssa samalla tasolla. Jos tarvii avustajaa, niin se on hänen oikeutensa. Samoin koulumaailmassa lasten pitää tuntea opiskelu hyväksi ja turvalliseksi hyvässä ympäristössä. Vanhukset tarvitsevat arvostusta. He ovat tehneet pitkän päivätyön elämässä ja heille kuuluu hyvä hoito. Jos vanhus asuu kotona, mikä tietenkin on paras ratkaisu melkein kaikille, niin silloin kotipalvelu hoidon pitää toimia hyvin – kuten useimmiten toimiikin. Mutta jos ei pärjää enää kotona yksin ja omaiset, usein lapset, asuu muualla, niin silloin palvelutalo on ratkaisu. Ja niitä pitäsi olla tarjolla.

Mutta sitten tuo yksinäisyys on vaikeampi asia, josta mekin vanhusneuvostossa puhutaan. Usein sekin johtaa sairauteen tai ainakin tunteeseen, että joku paikka on kipeä. Kun ihminen kuitenkin kaipaa juttukaveria, olet sitten nuori tai ikäihminen. Tietenkin on poikkeuksiakin, mutta vähempi.

Palveluja ei saa keskittää, kuten usein tapahtuu.Tietenkin suurempia palveluja terveydenhoidossa joudutaan keskittämään keskuksiin. Ja kaikessa tasa-arvoisuus kunniaan!

Tuomo Syri,

aluevaaliehdokas (vas.),

vanhusneuvoston jäsen,

Pietarsaari