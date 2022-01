Koronan omikronmuunnos leviää tällä hetkellä vauhdilla myös Keski-Pohjanmaalla. Mutta miten toimit vanhempana, jos lapsi saa flunssan oireita? Entä jos kotitestin tulos on positiivinen?

Alle 12-vuotiaan lapsen lieviä infektio-oireita voi seurata kotona ilman testaamistakin, mutta lapsen voi testata kotitestillä.

– Kannustamme siihen, että kotitesti tehtäisiin. Omikron leviää nyt niin voimakkaasti, että jokaiseen flunssaan tulisi suhtautua siten kuin se olisi koronaa, jolloin perheen ulkopuolisia kontakteja tulisi välttää viiden vuorokauden ajan, vaikka testiä ei tekisikään. Suosittelemme kuitenkin tekemään kotitestin, toteaa Soiten lastentautien ylilääkäri ja perheiden palvelujen toimialuejohtaja Andreas Blanco Sequeiros.

Alle 12-vuotiaalla terveydenhuollon koronatesti on aiheellinen, jos lapsen koronavirukseen sopivat oireet edellyttävät lääkärin arviota. Sen tarpeellisuuden arvioi ammattilainen. Yli 12-vuotiaalla lapsella koronatesti on aiheellinen, jos koronavirukseen sopivien oireiden lisäksi nuori kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään. Yli 12-vuotiaita rokottamattomia, hyvävointisia nuoria puolestaan ei ole Blanco Sequeirosin mukaan syytä testata terveydenhuollon piirissä.

– Sillä ei ole merkitystä tässä tilanteessa.

Kaikkia perheen lapsia ja huoltajia ei ole tarpeen testata, vaan samaan aikaan sairastuneista riittää 1–2 negatiivista tulosta. Varhaiskasvatus, koulu tai oppilaitos ei saa vaatia todistusta tehdystä koronatestistä.

Soite noudattaa pitkälti THL:n kansallista ohjeistusta ja onkin vastikään tarkentanut korona-ohjettaan jäsenkuntiensa sivistystoimiin ja lasten huoltajille. Lapsen huoltajana olet jo hyvin todennäköisesti saanut ohjeet oman lapsesi koulun kautta suoraan Wilmaan. Tällä viikolla ohjeita on saattanut kilahtaa Wilmaasi kaksin kappalein, sillä Soite joutui päivittämään alkuviikosta jäljitysstrategiaansa ja karanteenikäytäntöjään.

Vaikka omikronmuunnoksen voimakas leviäminen saattaa aiheuttaa vanhemmissa huolta, haluaa Andreas Blanco Sequeiros rauhoitella lasten huoltajia. Blanco Sequeiros kertoo, että maan lastenlääkärit olivat toki huolissaan koronaviruksen vaikutuksista lapsiin vielä vuoden 2020 keväällä, mutta jo saman vuoden kesällä oli selvää, että lapset eivät pääsääntöisesti sairastu koronaviruksen vakavaan tautimuotoon.

– Meillä ei ole syytä erityiseen huoleen omikroninkaan suhteen, hän toteaa.

Samaan hengenvetoon Blanco Sequeiros kuitenkin muistuttaa, että aikuisten ja iäkkäiden kohdalla tilanne on eri ja kehottaa ihmisiä hankkimaan rokotesuojan.

Soiten lastenosastolla on ollut koko lähes kaksivuotisen pandemian aikana hoidettavana alle 10 lasta, joiden hoitojaksot ovat kestäneet noin 1–2 päivää. Alueen lapsille ja nuorille on tehty korona-aikana 23 000 testiä, joista positiivisia on ollut 700 näytettä. Tosin omikron on muuttanut tilannetta, ja tartuntojen määrä on todellisuudessa moninkertainen.

Koronaan sairastuneen lapsen hoitoon pätee Blanco Sequeirosin mukaan samat kotihoito-ohjeet kuin muihinkin hengitystieinfektioihin.

– Lapsi tarvitsee vanhemman syliä ja rakkautta sekä nesteytystä. Parasetamolia voi antaa tarvittaessa, hän listaa.

Soiten lastentautien ylilääkäri Andreas Blanco Sequeirosin mukaan lastenosastolla on ollut pandemian aikana alle kymmenen lasta hoidossa koronan takia. Markku Jokela

Positiiviset koronatestit menevät automaattisesti tiedoksi Soiten infektioiden torjuntayksikköön, josta potilasta informoidaan tuloksesta tekstiviestillä. Viestissä on eristys- ja kotihoito-ohjeet.

Jos kotitestin tulos on positiivinen, ei sitä lähtökohtaisesti tarvitse varmentaa terveydenhuollon testillä. Positiiviseen koronan kotitestiin on kuitenkin oirekuvasta riippumatta suhtauduttava samoin kuin terveydenhuollon positiiviseen koronatestiin.

Eristyksen kesto on viisi vuorokautta näytteenottopäivämäärästä laskien, ja sen pituus on riippumaton rokotesuojasta eli se on sama sekä rokotetuilla että rokottamattomilla henkilöillä.

– Omikronviruksen kierto on nyt niin nopea, että ei ole tarkoituksenmukaista pitää ihmisiä pidemmissä, 10 vuorokautta kestävissä eristyksissä tai karanteeneissa, selventää Blanco Sequeiros.

Eristyksen aikana tulee välttää kaikkia kodin ulkopuolisia kontakteja. Soite suosittelee, että positiivisen koronatestin saanut henkilö itse ilmoittaa lähikontakteilleen heidän mahdollisesta altistuksesta.

Lähikontaktilla tarkoitetaan yli 30 minuutin tapaamista sisätiloissa alle 2 metrin etäisyydellä. Koronaan sairastunut henkilö voi tartuttaa koronavirusta lähikontakteihinsa 48 tuntia ennen oireiden alkamista.

Eristyksen voi lopettaa eristyksen loputtua omatoimisesti, jos kuume on poissa ja muut oireet ovat selkeästi lievittyneet

Sairastuneen kanssa samassa taloudessa asuvien henkilöiden on noudatettava tartuntatautilain mukaista kotikaranteenia. Karanteenin kesto on viisi vuorokautta positiivisesta näytteenottopäivämäärästä laskien.