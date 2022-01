Pääkirjoitus: Aluevaaleista tulee kiinnostava esinäytös eduskuntavaaleille – Kisa on kovaa siitä, kuka on maassa toiseksi kaunein

Sunnuntaina on historian ensimmäiset aluevaalit, mutta kyllä nyt aletaan käydä erittäinkin kiinnostavaa kamppailua vuoden kuluttua pidettäviä eduskuntavaaleja varten. Ylen teettämässä aluevaalikannatusmittauksessa on kokoomus kirkas ykkönen, mutta sen takana kisataan kunnolla.

Pääministeripuolue SDP on toki edelleen kakkosena, mutta selvästi kokoomuksen jäljessä. SDP:n kannatus on 18 prosenttia ja yllättäen keskusta on kirinyt kolmoseksi huomattavalla kannatusnousulla. Lukemat ovat jo 17,7 prosenttia. Keskusta meni perussuomalaisten ohi sellaisella loppukirillä, että demarien kakkostilakin voi olla aluevaalien lopputuloksessa vaarassa. Perussuomalaisten kannatus hiipui yli kolme prosenttiyksikköä ja on nyt 14,3.

Keskusta on käynyt vuosia kipeätä kamppailua kannatuksensa kanssa. Aikaan on mahtunut tappioita ja useampi puheenjohtajavaihdos. Pitkään sai puoluejohtaja Annika Saarikko tehdä töitä, että nyt saadun kaltainen tulos löytyy kannatusmittauksesta.

Kokoomusjohtaja Petteri Orpo ei ole valtakunnan tenteissä suoranaisesti loistanut, mutta puolueen kampanjointi on ollut aktiivista ja se näkyy ainakin ennen vaaleja kannatuksessa. Perussuomalaisten Riikka Purra puolestaan ei ole vaalianalyysien mukaan menestynyt erityisen hyvin väittelyissä vaan jäänyt hiukan taustalle. Kun taas SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin on pannut pääministeriyttä sivuun ja näyttänyt, mistä SDP:n puheenjohtaja on tehty.

Aluevaalien tulosta on äärimmäisen vaikea ennustaa näistä kannatusmittauksista huolimatta. Alueiden hyvinvointipalvelut ja niiden kohtalo on omiaan keskustan kampanjoinnin sisällölle.

Ennakkoäänestysprosentti jäi kaiken kaikkiaan harmittavan alhaiseksi, vaikka monessa tämän alueen kunnassa oltiinkin ahkeria. Vaalipäivä ratkaisee joka tapauksessa paljon. Kun pikkuhiljaa on alkanut valjeta, mistä asioista aluevaltuutetut tulevat päättämään, on kansalaistenkin helpompi ottaa kantaa.

Vaalikeskusteluissa ja nostoissa on tullut esiin myös sellaista sisältöä, jolla ei ole mitään tekemistä hyvinvointialueiden päätösvallan kanssa. Perussuomalaiset on kampanjoinut jopa bensan hinnoilla. Yleisen tyytymättömyyden lietsominen ei ole omiaan parantamaan luottamusta vaaleihin ja demokratiaan. Ihmisten pitää tietää, mistä äänestävät.

